Без остановок на границе: украинцы будут проходить пограничный и таможенный контроль в вагонах поездов
В Украине запускают новую систему международных поездок, которая сделает путешествия для пассажиров более быстрыми и комфортными. Теперь пограничный и таможенный контроль можно будет проходить прямо в вагонах поезда во время движения, без длительных остановок на границе и без ожидания на станциях.
Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, первый опыт такого контроля уже успешно реализован на отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. Там таможенники и пограничники начинают проверку пассажиров еще во время подъезда к границе, что значительно сокращает время в пути. Правительство планирует постепенно расширить эту практику и на спальные вагоны ночных международных маршрутов.
"Сегодня приняли решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда — без длительных остановок на границе и без лишнего стресса для пассажиров", — пояснила премьер.
Первыми маршрутами, где заработает новый формат контроля, станут:
- Киев — Перемышль;
- Киев — Хелм
Ежемесячно этими поездами пользуются более 130 тысяч украинцев.
"Ожидаем запуск ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а дальше — масштабируем и на другие поезда этих направлений. Спасибо Минразвития, Укрзализныци и Государственной пограничной службе за координацию подготовки", — отметила чиновница.
Также народный депутат от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко уточнил, что нововведение позволит пассажирам проходить паспортный и таможенный контроль прямо в вагонах во время движения между станциями, а не на вокзале. Ранее законодательство давало такую возможность, однако технические правила ее не предусматривали, из-за чего новая практика стала настоящим экспериментом.
"Есть успешный кейс: на Интерсити+ Киев-Львов-Перемышль контроль в движении существенно сократил время в пути", — говорится в сообщении.
По его словам, спрос на международные поездки растет, и старая система контроля уже не выдерживает нагрузки. Теперь правительство планирует распространить эксперимент на все типы пассажирских поездов, чтобы пересечение границы стало максимально удобным и быстрым для украинцев.
