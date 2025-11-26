Без остановок на границе: украинцы будут проходить пограничный и таможенный контроль в вагонах поездов

В Украине запускают новую систему международных поездок, которая сделает путешествия для пассажиров более быстрыми и комфортными. Теперь пограничный и таможенный контроль можно будет проходить прямо в вагонах поезда во время движения, без длительных остановок на границе и без ожидания на станциях.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, первый опыт такого контроля уже успешно реализован на отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. Там таможенники и пограничники начинают проверку пассажиров еще во время подъезда к границе, что значительно сокращает время в пути. Правительство планирует постепенно расширить эту практику и на спальные вагоны ночных международных маршрутов.

"Сегодня приняли решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда — без длительных остановок на границе и без лишнего стресса для пассажиров", — пояснила премьер.

Первыми маршрутами, где заработает новый формат контроля, станут:

Киев — Перемышль;

Киев — Хелм

Ежемесячно этими поездами пользуются более 130 тысяч украинцев.

"Ожидаем запуск ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а дальше — масштабируем и на другие поезда этих направлений. Спасибо Минразвития, Укрзализныци и Государственной пограничной службе за координацию подготовки", — отметила чиновница.

Также народный депутат от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко уточнил, что нововведение позволит пассажирам проходить паспортный и таможенный контроль прямо в вагонах во время движения между станциями, а не на вокзале. Ранее законодательство давало такую возможность, однако технические правила ее не предусматривали, из-за чего новая практика стала настоящим экспериментом.

"Есть успешный кейс: на Интерсити+ Киев-Львов-Перемышль контроль в движении существенно сократил время в пути", — говорится в сообщении.

По его словам, спрос на международные поездки растет, и старая система контроля уже не выдерживает нагрузки. Теперь правительство планирует распространить эксперимент на все типы пассажирских поездов, чтобы пересечение границы стало максимально удобным и быстрым для украинцев.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу транспортной поддержки "УЗ-3000", в рамках которой каждый украинец получит три тысячи километров бесплатных поездок "Укрзализныцей".

Также Фокус писал, что Россия значительно усилила удары по украинской железнодорожной инфраструктуре, и это вызывает все более частые задержки пассажирских и грузовых поездов.