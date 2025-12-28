Временно не будут курсировать: "Укрзализныця" отменила десятки рейсов на новогодние праздники

Во время новогодних праздников перевозчик временно отменяет ряд региональных и пригородных поездов. Изменения будут касаться не направлений в целом, а лишь отдельных определенных рейсов.

Из-за традиционного уменьшения пассажиропотока в праздничные даты "Укрзализныця" внесла изменения в расписание курсирования железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в "УЗ".

В компании советуют пассажирам перед поездкой внимательно проверять расписание.

Поезда не будут курсировать привычными маршрутами начиная с 31 декабря и заканчивая первыми числами января 2026 года.

Изменения затронут пригородные и региональные поезда, которые ездят в пределах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, а также Закарпатья и Буковины.

Відео дня

Временно отмененные рейсы Укрзализныци Фото: УЗ

Временно отмененные рейсы Укрзализныци Фото: УЗ

Временно отмененные рейсы Укрзализныци Фото: УЗ

Временно отмененные рейсы Укрзализныци Фото: УЗ

Временно отмененные рейсы Укрзализныци

Временно отмененные рейсы Укрзализныци

Временно отмененные рейсы Укрзализныци Фото: УЗ

Временно отмененные рейсы Укрзализныци Фото: УЗ

Напомним, в ноябре в Украине сообщили о запуске новой системы международных поездок, которая должна сделать путешествия для пассажиров более быстрыми и комфортными. Теперь пограничный и таможенный контроль можно будет проходить прямо в вагонах поезда во время движения, без длительных остановок на границе и без ожидания на станциях.

Также Фокус писал, что Россия значительно усилила удары по украинской железнодорожной инфраструктуре. Это вызывает все более частые задержки пассажирских и грузовых поездов.

Напомним, как Россия пытается парализовать украинскую железную дорогу, и почему под прицелом локомотивы.