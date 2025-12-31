10 часов в темноте: как пассажиры поезда под Ла-Маншем пережили неприятное приключение

Пассажиры, застрявшие в темноте на поезде Eurostar с неисправными туалетами и без отопления, рассказывают о десятичасовом кошмаре, в то время как другие были вынуждены идти через туннель после эвакуации.

Пассажиры Eurostar застряли в поездах более чем на десять часов за ночь, а другим пассажирам LeShuttle пришлось идти пешком через тоннель под Ла-Маншем. Но это не первый раз, когда движение в знаменитом подводном туннеле останавливалось, пишет Daily Mail.

Авария под Ла-Маншем спровоцировала настоящий хаос

На видео, снятых прошлой ночью внутри одного из поездов Eurostar, видно, как пассажиры сидят в темноте, без работающих туалетов, отопления и электричества для зарядки телефонов.

Это произошло после того, как вчера компания Eurostar отменила все свои рейсы из Лондона в континентальную Европу из-за проблем с контактной сетью и поломки поезда LeShuttle, которые заблокировали все маршруты.

Вечером 30 декабря на единственной доступной линии возобновилось движение некоторых поездов, но они были задержаны из-за дальнейших проблем с железнодорожной инфраструктурой, возникших у компании Eurostar за ночь.

Пассажир Гислен Планк рассказал, что его поездка на поезде Eurostar из Лондона во Францию ​​прошлой ночью должна была занять чуть менее 90 минут, но вместо этого растянулась на 11 часов, и пассажиры застряли на ночь в поезде, где электричество подавалась с перебоями.

"Мы остались без электричества, без отопления, без кондиционера, без возможности зарядить телефоны. Какое-то время мы провели в полной темноте", — рассказал Планк.

Пассажиры Eurostar сели в этот поезд в 19:00, затем дождались прибытия поездной бригады с прибывающего поезда и выехали из Лондона в 21:00, прибыв в Лилль в 23:10 по французскому времени. Однако их поезд остановился перед въездом в тоннель под Ла-Маншем около 21:30, после чего отключилось электричество, и они простояли с аварийным освещением до 2:30 ночи.

Пассажиры сидели в темноте больше 10 часов

Затем прибыл локомотив, чтобы перевести поезд в зону с электроснабжением, и они расположились недалеко от Фолкстона. Наконец, они прибыли в Лилль в 7:08 утра, примерно через 12 часов после посадки.

Кража кабелей, перебои в электроснабжении и взрывы: хаос под Ла-Маншем

В последние несколько лет пассажиры Eurostar сталкивались с рядом серьезных сбоев, в том числе 4 августа из-за закрытия путей в связи с отключением электроэнергии на участке между Мусси и Лонгеем на севере Франции.

25 июня тысячи пассажиров вновь столкнулись с серьезными задержками и отменой рейсов после двух смертельных случаев на железнодорожных путях и кражи 600 метров медных кабелей за ночь с линии метро недалеко от Лилля.

7 марта движение поездов между Лондоном и Парижем было приостановлено после обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны недалеко от железнодорожных путей во французской столице.

В июле прошлого года несколько поездов Eurostar были отменены, а другие перенаправлены после "скоординированных злонамеренных действий" в преддверии Олимпийских игр в Париже.

Два года назад, накануне Нового года 2023, затопленные тоннели вызвали 24-часовой транспортный хаос для пассажиров Eurostar, в результате чего образовалась очередь из 36 000 человек, которые не смогли совершить поездку.

