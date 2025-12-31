10 часов в темноте: как пассажиры поезда под Ла-Маншем пережили неприятное приключение
Пассажиры, застрявшие в темноте на поезде Eurostar с неисправными туалетами и без отопления, рассказывают о десятичасовом кошмаре, в то время как другие были вынуждены идти через туннель после эвакуации.
Пассажиры Eurostar застряли в поездах более чем на десять часов за ночь, а другим пассажирам LeShuttle пришлось идти пешком через тоннель под Ла-Маншем. Но это не первый раз, когда движение в знаменитом подводном туннеле останавливалось, пишет Daily Mail.
На видео, снятых прошлой ночью внутри одного из поездов Eurostar, видно, как пассажиры сидят в темноте, без работающих туалетов, отопления и электричества для зарядки телефонов.
Это произошло после того, как вчера компания Eurostar отменила все свои рейсы из Лондона в континентальную Европу из-за проблем с контактной сетью и поломки поезда LeShuttle, которые заблокировали все маршруты.
Вечером 30 декабря на единственной доступной линии возобновилось движение некоторых поездов, но они были задержаны из-за дальнейших проблем с железнодорожной инфраструктурой, возникших у компании Eurostar за ночь.
Пассажир Гислен Планк рассказал, что его поездка на поезде Eurostar из Лондона во Францию прошлой ночью должна была занять чуть менее 90 минут, но вместо этого растянулась на 11 часов, и пассажиры застряли на ночь в поезде, где электричество подавалась с перебоями.
"Мы остались без электричества, без отопления, без кондиционера, без возможности зарядить телефоны. Какое-то время мы провели в полной темноте", — рассказал Планк.
Пассажиры Eurostar сели в этот поезд в 19:00, затем дождались прибытия поездной бригады с прибывающего поезда и выехали из Лондона в 21:00, прибыв в Лилль в 23:10 по французскому времени. Однако их поезд остановился перед въездом в тоннель под Ла-Маншем около 21:30, после чего отключилось электричество, и они простояли с аварийным освещением до 2:30 ночи.
Затем прибыл локомотив, чтобы перевести поезд в зону с электроснабжением, и они расположились недалеко от Фолкстона. Наконец, они прибыли в Лилль в 7:08 утра, примерно через 12 часов после посадки.
Кража кабелей, перебои в электроснабжении и взрывы: хаос под Ла-Маншем
В последние несколько лет пассажиры Eurostar сталкивались с рядом серьезных сбоев, в том числе 4 августа из-за закрытия путей в связи с отключением электроэнергии на участке между Мусси и Лонгеем на севере Франции.
25 июня тысячи пассажиров вновь столкнулись с серьезными задержками и отменой рейсов после двух смертельных случаев на железнодорожных путях и кражи 600 метров медных кабелей за ночь с линии метро недалеко от Лилля.
7 марта движение поездов между Лондоном и Парижем было приостановлено после обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны недалеко от железнодорожных путей во французской столице.
В июле прошлого года несколько поездов Eurostar были отменены, а другие перенаправлены после "скоординированных злонамеренных действий" в преддверии Олимпийских игр в Париже.
Два года назад, накануне Нового года 2023, затопленные тоннели вызвали 24-часовой транспортный хаос для пассажиров Eurostar, в результате чего образовалась очередь из 36 000 человек, которые не смогли совершить поездку.
