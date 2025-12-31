10 годин у темряві: як пасажири поїзда під Ла-Маншем пережили неприємну пригоду

Пасажири, які застрягли в темряві на поїзді Eurostar з несправними туалетами і без опалення, розповідають про десятигодинний кошмар, тоді як інші були змушені йти через тунель після евакуації.

Пасажири Eurostar застрягли в поїздах більш ніж на десять годин за ніч, а іншим пасажирам LeShuttle довелося йти пішки через тунель під Ла-Маншем. Але це не вперше, коли рух у знаменитому підводному тунелі зупинявся, пише Daily Mail.

Аварія під Ла-Маншем спровокувала справжній хаос

На відео, знятих минулої ночі всередині одного з поїздів Eurostar, видно, як пасажири сидять у темряві, без працюючих туалетів, опалення та електрики для зарядки телефонів.

Це сталося після того, як учора компанія Eurostar скасувала всі свої рейси з Лондона до континентальної Європи через проблеми з контактною мережею і поломку поїзда LeShuttle, що заблокували всі маршрути.

Відео дня

Увечері 30 грудня на єдиній доступній лінії відновився рух деяких поїздів, але їх було затримано через подальші проблеми із залізничною інфраструктурою, що виникли у компанії Eurostar за ніч.

Пасажир Гіслен Планк розповів, що його поїздка на поїзді Eurostar з Лондона до Франції минулої ночі повинна була зайняти трохи менше 90 хвилин, але замість цього розтягнулася на 11 годин, і пасажири застрягли на ніч у поїзді, де електрика подавалася з перебоями.

"Ми залишилися без електрики, без опалення, без кондиціонера, без можливості зарядити телефони. Якийсь час ми провели в повній темряві", — розповів Планк.

Пасажири Eurostar сіли в цей поїзд о 19:00, потім дочекалися прибуття поїзної бригади з поїзда, що прибув, і виїхали з Лондона о 21:00, прибувши в Лілль о 23:10 за французьким часом. Однак їхній поїзд зупинився перед в'їздом у тунель під Ла-Маншем близько 21:30, після чого відключилася електрика, і вони простояли з аварійним освітленням до 2:30 ночі.

Пасажири сиділи в темряві понад 10 годин

Потім прибув локомотив, щоб перевести поїзд у зону з електропостачанням, і вони розташувалися недалеко від Фолкстона. Нарешті, вони прибули в Лілль о 7:08 ранку, приблизно через 12 годин після посадки.

Крадіжка кабелів, перебої в електропостачанні та вибухи: хаос під Ла-Маншем

В останні кілька років пасажири Eurostar стикалися з низкою серйозних збоїв, зокрема 4 серпня через закриття колій у зв'язку з відключенням електроенергії на ділянці між Муссі та Лонгеєм на півночі Франції.

25 червня тисячі пасажирів знову зіткнулися із серйозними затримками і скасуванням рейсів після двох смертельних випадків на залізничних коліях і крадіжки 600 метрів мідних кабелів за ніч із лінії метро недалеко від Лілля.

7 березня рух поїздів між Лондоном і Парижем було призупинено після виявлення бомби часів Другої світової війни, яка не вибухнула, недалеко від залізничних колій у французькій столиці.

У липні минулого року кілька поїздів Eurostar було скасовано, а інші переспрямовано після "скоординованих зловмисних дій" напередодні Олімпійських ігор у Парижі.

Два роки тому, напередодні Нового року 2023 року, затоплені тунелі спричинили 24-годинний транспортний хаос для пасажирів Eurostar, унаслідок чого утворилася черга з 36 000 осіб, які не змогли здійснити поїздку.

Нагадаємо, Фокус писав про хаос під Ла-Маншем, після того, як поїзди застрягли в Євротунелі.

А нещодавно стало відомо, що Китай теж хоче побудувати підводний тунель до США.