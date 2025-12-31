10 годин у темряві: як пасажири поїзда під Ла-Маншем пережили неприємну пригоду
Пасажири, які застрягли в темряві на поїзді Eurostar з несправними туалетами і без опалення, розповідають про десятигодинний кошмар, тоді як інші були змушені йти через тунель після евакуації.
Пасажири Eurostar застрягли в поїздах більш ніж на десять годин за ніч, а іншим пасажирам LeShuttle довелося йти пішки через тунель під Ла-Маншем. Але це не вперше, коли рух у знаменитому підводному тунелі зупинявся, пише Daily Mail.
На відео, знятих минулої ночі всередині одного з поїздів Eurostar, видно, як пасажири сидять у темряві, без працюючих туалетів, опалення та електрики для зарядки телефонів.
Це сталося після того, як учора компанія Eurostar скасувала всі свої рейси з Лондона до континентальної Європи через проблеми з контактною мережею і поломку поїзда LeShuttle, що заблокували всі маршрути.
Увечері 30 грудня на єдиній доступній лінії відновився рух деяких поїздів, але їх було затримано через подальші проблеми із залізничною інфраструктурою, що виникли у компанії Eurostar за ніч.
Пасажир Гіслен Планк розповів, що його поїздка на поїзді Eurostar з Лондона до Франції минулої ночі повинна була зайняти трохи менше 90 хвилин, але замість цього розтягнулася на 11 годин, і пасажири застрягли на ніч у поїзді, де електрика подавалася з перебоями.
"Ми залишилися без електрики, без опалення, без кондиціонера, без можливості зарядити телефони. Якийсь час ми провели в повній темряві", — розповів Планк.
Пасажири Eurostar сіли в цей поїзд о 19:00, потім дочекалися прибуття поїзної бригади з поїзда, що прибув, і виїхали з Лондона о 21:00, прибувши в Лілль о 23:10 за французьким часом. Однак їхній поїзд зупинився перед в'їздом у тунель під Ла-Маншем близько 21:30, після чого відключилася електрика, і вони простояли з аварійним освітленням до 2:30 ночі.
Потім прибув локомотив, щоб перевести поїзд у зону з електропостачанням, і вони розташувалися недалеко від Фолкстона. Нарешті, вони прибули в Лілль о 7:08 ранку, приблизно через 12 годин після посадки.
Крадіжка кабелів, перебої в електропостачанні та вибухи: хаос під Ла-Маншем
В останні кілька років пасажири Eurostar стикалися з низкою серйозних збоїв, зокрема 4 серпня через закриття колій у зв'язку з відключенням електроенергії на ділянці між Муссі та Лонгеєм на півночі Франції.
25 червня тисячі пасажирів знову зіткнулися із серйозними затримками і скасуванням рейсів після двох смертельних випадків на залізничних коліях і крадіжки 600 метрів мідних кабелів за ніч із лінії метро недалеко від Лілля.
7 березня рух поїздів між Лондоном і Парижем було призупинено після виявлення бомби часів Другої світової війни, яка не вибухнула, недалеко від залізничних колій у французькій столиці.
У липні минулого року кілька поїздів Eurostar було скасовано, а інші переспрямовано після "скоординованих зловмисних дій" напередодні Олімпійських ігор у Парижі.
Два роки тому, напередодні Нового року 2023 року, затоплені тунелі спричинили 24-годинний транспортний хаос для пасажирів Eurostar, унаслідок чого утворилася черга з 36 000 осіб, які не змогли здійснити поїздку.
