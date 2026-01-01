У новорічну ніч в Амстердамі ледь не згоріла церква XIX століття: вона вистояла вдруге (фото)

У ніч на Новий рік в Амстердамі загорілася церковна вежа, збудована в кінці XIX століття. І хоча полум'я охопило всю будівлю, про жертв наразі не повідомляють.

Історична церква поблизу відомого парку Вонделькерк в Амстердамі була майже повністю знищена великою пожежею, що сталася вночі. Пожежа спалахнула незадовго до 1:00 ночі в церковній вежі, пише NOS.

На місце події негайно прибули служби екстреної допомоги. Про постраждалих наразі не повідомлялося.

Пожежа спричинила серйозне занепокоєння, адже сильний вітер розносив вогонь та запалені частинки будівлі. Через це довелося евакуювати мешканців десятки сусідніх будинків, яких тимчасово розмістили в тамтешніх студії йоги.

Спочатку влада побоювалася, що оновлена вогнем будівля може обвалитися. Однак пізніше надійшло повідомлення, що зовнішні стіни залишилися все ще стоять, а небезпека минула.

За даними регіонального органу з питань безпеки, зранку пожежу все ще не вдалося локалізувати. Станом на 9:00 ранку вогонь досі охоплював будівлю.

Однак речник регіону безпеки заявив, що жителі міста зможуть повернутися до своїх домівок пізніше протягом дня. Меркиня Амстердама Фемке Халсема прибула на місце пожежі ще вночі.

Щодо причини пожежі, то її ще не встановлюють. Хоча деякі місцеві мешканці припустили, що у вежу могли залетіти феєрверки, пожежники поки не мають доказів, щоб підь=твердити це чи спростувати.

Що відомо про Вонделькерк

Вонделькерк до пожежі Фото: Вікіпедія

Церковну будівлю спроєктував нідерландський архітектор Пітер Кейперс в кінці XIX століття, спираючись на середньовічний дизайн, але використавши сучасні на той час техніки. Характерним елементом будівлі стали кольорова цегляна кладка, переважно темно- та світло-червона для колон.

Однак оригінальна вежа та дах були знищені під час пожежі в 1904 році. Пізніше їх відновили й перебудували за проєктом сина Кейперса — Джозефа.

Будівля слугувала католицькою церквою, згодом концертним залом, а навколишні приміщення почали здавати в оренду під офіси. Вона також мала статус національної пам'ятки.

