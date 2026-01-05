Їх носили лише багаті: пошуковець із металошукачем виявив артефакт, який не кожному по кишені

В Ессексі за допомогою металошукача виявили середньовічну срібну печатку з римською геммою, що є незвичайним поєднанням предметів різних часових періодів.

Знахідку оглянула співробітниця Ессекської служби з пошуку артефактів Лорі Роджерсон, яка датувала срібну печатку періодом між 1200 і 1400 роками н. е. Вона описала предмет як "дійсно особливий", зазначивши, що він поєднує середньовічну роботу з дорогоцінним каменем, висіченим у римський період, пише Arkeonews.

Латинський напис, вигравіруваний на зворотному боці оправи, звучить як "+SECRETVM . RICARDI", що означає "приватна печатка Річарда", вказуючи на те, що вона використовувалася для засвідчення особистої кореспонденції або документів.

Середньовічні печатки з римськими дорогоцінними каменями були рідкісними і зазвичай належали заможним особам Фото: Colchester and Ipswich Museum Services

У центрі печатки — червоний сердолік з інталією, на якій вигравірувана двоколісна колісниця з візником, що тримає віжки та батіг. Згідно з порівнянням з історією мистецтва, дорогоцінний камінь датується кінцем I століття до н. е. або початком I століття н. е., періодом ранньої Римської імперії.

Такі дорогоцінні камені цінувалися за детальне різьблення та міцність, що дозволило їм зберегтися довгий час після закінчення римського панування в Британії.

Середньовічні печатки з римськими дорогоцінними каменями були рідкісними і зазвичай належали заможним особам, які хотіли продемонструвати свою освіченість і соціальний статус.

За словами Роджерсон, власник, ймовірно, навмисно вибрав стародавній дорогоцінний камінь, оскільки знання класичної символіки мало велике значення серед середньовічної еліти. Печатка зараз проходить офіційну оцінку, а Музейна служба Брейнтрі та округу планує придбати її.

Цей артефакт показує, як римські предмети продовжували формувати середньовічну ідентичність століттями пізніше. Поєднуючи майстерність двох віддалених періодів, печатка дає уявлення про те, як минуле залишалося присутнім у повсякденному середньовічному житті.

