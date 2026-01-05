Самый большой клад на территории Киевской Руси: археологи нашли сотни артефактов (фото)
Археологи сообщили об обнаружении большого средневекового клада на Волыни, который проливает новый свет на торговлю, ремесленное производство и повседневную жизнь времен монголо-татарского нашествия.
Ученые Волынской археологической экспедиции ГП "НИЦ "Охранная археологическая служба Украины" обнаружили клад в урочище Апостольщина у княжеского города Владимира. Клад, зарегистрированный как археологический объект № 187, содержал 573 целых стеклянных браслета, а также предметы высокого статуса, пишет Arkeonews.
Согласно официальным сообщениям, это самое большое известное скопление целых стеклянных браслетов Киевской Руси, которое когда-либо было задокументировано на территории древнего государства.
В коллекцию также входили энколпионный крест, бронзовые и мраморные подвесные кресты, серебряные храмовые кольца, пряжки с декоративной отделкой, пломбы с солярнми символами, бронзовая головка булавы и серебряный перстень с печатью.
Стеклянные браслеты были распространенными украшениями в городах домонгольской эпохи, но обычно они сохранились лишь в виде фрагментов. В этом случае сотни браслетов остались целыми, что позволило специалистам классифицировать 109 различных типов.
Браслеты различаются по форме, цвету и диаметру, что свидетельствует об организованном производстве и оптовой торговле, а не о личном наборе украшений. Некоторые идентичные серии указывали на стандартизированное производство, а редкие единичные экземпляры могут свидетельствовать об ограниченных партиях или импорте.
Контекст клада свидетельствует о том, что он принадлежал купцу, который спрятал ценные вещи во время монголо-татарского нашествия 1241 года, описанного в Галицко-Волынской летописи.Важно
В дальнейшем артефакты планируют передать во Владимировский исторический музей имени Емельяна Дверницкого для создания экспозиции.
