Найбільший скарб на території Київської Русі: археологи знайшли сотні артефактів (фото)
Археологи повідомили про виявлення великого середньовічного скарбу на Волині, який проливає нове світло на торгівлю, ремісниче виробництво та повсякденне життя часів монголо-татарської навали.
Учені Волинської археологічної експедиції ДП "НДЦ "Охоронна археологічна служба України" виявили скарб в урочищі Апостольщина в княжого міста Володимира. Скарб, зареєстрований як археологічний об'єкт № 187, містив 573 цілі скляні браслети, а також предмети високого статусу, пише Arkeonews.
Згідно з офіційними повідомленнями, це найбільше відоме скупчення цілих скляних браслетів Київської Русі, яке коли-небудь було задокументовано на території стародавньої держави.
До колекції також входили енколпіонний хрест, бронзові та мармурові підвісні хрести, срібні храмові кільця, пряжки з декоративним оздобленням, пломби з солярнми символами, бронзова головка булави та срібний перстень з печаткою.
Скляні браслети були поширеними прикрасами в містах домонгольської епохи, але зазвичай вони збереглися лише у вигляді фрагментів. У цьому випадку сотні браслетів залишилися цілими, що дозволило фахівцям класифікувати 109 різних типів.
Браслети різняться за формою, кольором і діаметром, що свідчить про організоване виробництво і оптову торгівлю, а не про особистий набір прикрас. Деякі ідентичні серії вказували на стандартизоване виробництво, а рідкісні поодинокі екземпляри можуть свідчити про обмежені партії або імпорт.
Контекст скарбу свідчить про те, що він належав купцеві, який сховав цінні речі під час монголо-татарської навали 1241 року, описаної в Галицько-Волинському літописі.Важливо
Надалі артефакти планують передати до Володимирівського історичного музею імені Омеляна Дверницького для створення експозиції.
