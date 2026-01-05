Найбільший скарб на території Київської Русі: археологи знайшли сотні артефактів (фото)

Археологи повідомили про виявлення великого середньовічного скарбу на Волині, який проливає нове світло на торгівлю, ремісниче виробництво та повсякденне життя часів монголо-татарської навали.

Учені Волинської археологічної експедиції ДП "НДЦ "Охоронна археологічна служба України" виявили скарб в урочищі Апостольщина в княжого міста Володимира. Скарб, зареєстрований як археологічний об'єкт № 187, містив 573 цілі скляні браслети, а також предмети високого статусу, пише Arkeonews.

Це найбільше відоме скупчення цілих скляних браслетів Київської Русі Фото: Viktor Bayuk via Facebook

Згідно з офіційними повідомленнями, це найбільше відоме скупчення цілих скляних браслетів Київської Русі, яке коли-небудь було задокументовано на території стародавньої держави.

До колекції також входили енколпіонний хрест, бронзові та мармурові підвісні хрести, срібні храмові кільця, пряжки з декоративним оздобленням, пломби з солярнми символами, бронзова головка булави та срібний перстень з печаткою.

Скляні браслети були поширеними прикрасами в містах домонгольської епохи, але зазвичай вони збереглися лише у вигляді фрагментів. У цьому випадку сотні браслетів залишилися цілими, що дозволило фахівцям класифікувати 109 різних типів.

Скляні браслети були поширеними прикрасами в містах домонгольської епохи Фото: Viktor Bayuk via Facebook

Браслети різняться за формою, кольором і діаметром, що свідчить про організоване виробництво і оптову торгівлю, а не про особистий набір прикрас. Деякі ідентичні серії вказували на стандартизоване виробництво, а рідкісні поодинокі екземпляри можуть свідчити про обмежені партії або імпорт.

Контекст скарбу свідчить про те, що він належав купцеві, який сховав цінні речі під час монголо-татарської навали 1241 року, описаної в Галицько-Волинському літописі.

Надалі артефакти планують передати до Володимирівського історичного музею імені Омеляна Дверницького для створення експозиції.

