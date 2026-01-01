Ніяк не давало спокою вченим: чому виявлене поховання жінок таке незвичайне (фото)

Недавні археологічні роботи в Уельсі пролили нове світло на середньовічне поховання, яке роками бентежило дослідників. Воно датується VI або VII століттям і вирізняється тим, що більшість похованих осіб — жінки.

Розкопки дозволили виявили залишки невеликої споруди та низку побутових і декоративних предметів, зокрема вишукані кольорові скляні намистини, пише BBC.

Дослідження поблизу замку Фонмон, недалеко від аеропорту Кардіффа, тривають останні чотири роки. За це час археологи виявили 58 скелетів, похованих у неглибоких могилах, висічених у вапняку.

Хоча кістки та зуби свідчили про важкі умови життя, наявність цінних предметів вказує на багатство похованих тут осіб. Незвично також те, що майже всі останки належать жінкам.

Однак під час останніх розкопок дослідники виявили те, що можна назвати залишками будівлі. Це допомогло визначити, що саме колись було на цьому місці.

Доктор Енді Сімана з Кардіффського університету сказав: "Тут знайдено фрагменти будівельного каменю, тож це може бути конструкційний об'єкт. Ми можемо думати про невелику святиню або каплицю. Я справді думаю, що у нас є місце, яке може бути ранньою релігійною громадою".

Могили були розташовані якомога ближче до споруди. Настільки близько, що в деяких із цих могил поховано кілька людей.А тому можна припустити, що поховання поблизу неї мало важливе значення.

"Це дуже бажане місце для поховання людей, — каже археолог Тудур Дейвіс. — Іноді двох, трьох, чотирьох людей ховають на одному місці, знову і знову. Здається, що немає такого великого табу на те, щоб класти тіла в одне й те саме місце та просто переміщувати ті, що все ще там, вбік".

Подальше вивчення артефактів допомогло пролити світло на повсякденне життя похованих людей. У лабораторії реставраторка Клер Емерсон дослідила виявлені прикраси.

"Нам довелося б провести додатковий аналіз, але це, ймовірно, бронза, — каже вона. — Також ми вважаємо, що вона, можливо, була позолочена, тобто покрита золотом зверху".

Предмети побуту, зокрема кераміка, посудини для пиття та жорно для помелу борошна, свідчили про те, що люди жили і працювали на цьому місці.

Як пояснив доктор Сіман: "Це явно не просто місце для мертвих. Тут також є жива спільнота".

Пізніше він додає: "Ми насправді не розуміємо ранні церковні місця… як вони функціонували, як виглядали, як були організовані. Ми чудово це знаємо з пізніших періодів, але в цей дуже формувальний період історії це не дуже добре зрозуміло. Тож це справді захоплива можливість".

