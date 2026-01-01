Никак не давало покоя ученым: почему обнаруженное захоронение женщин такое необычное (фото)

Недавние археологические работы в Уэльсе пролили новый свет на средневековое захоронение, которое годами смущало исследователей. Оно датируется VI или VII веком и отличается тем, что большинство похороненных лиц — женщины.

Раскопки позволили обнаружить остатки небольшой постройки и ряд бытовых и декоративных предметов, в частности изысканные цветные стеклянные бусины, пишет BBC.

Исследования вблизи замка Фонмон, недалеко от аэропорта Кардиффа, продолжаются последние четыре года. За это время археологи обнаружили 58 скелетов, похороненных в неглубоких могилах, высеченных в известняке.

Хотя кости и зубы свидетельствовали о тяжелых условиях жизни, наличие ценных предметов указывает на богатство погребенных здесь лиц. Необычно также то, что почти все останки принадлежат женщинам.

Однако во время последних раскопок исследователи обнаружили то, что можно назвать остатками здания. Это помогло определить, что именно когда-то было на этом месте.

Доктор Энди Симана из Кардиффского университета сказал: "Здесь найдены фрагменты строительного камня, так что это может быть конструкционный объект. Мы можем думать о небольшой святыне или часовне. Я действительно думаю, что у нас есть место, которое может быть ранней религиозной общиной".

Могилы были расположены как можно ближе к сооружению. Настолько близко, что в некоторых из этих могил похоронено несколько человек, поэтому можно предположить, что захоронение вблизи него имело важное значение.

"Это очень желанное место для захоронения людей, — говорит археолог Тудур Дейвис, — Иногда двух, трех, четырех человек хоронят на одном месте, снова и снова. Кажется, что нет такого большого табу на то, чтобы класть тела в одно и то же место и просто перемещать те, что все еще там, в сторону".

Дальнейшее изучение артефактов помогло пролить свет на повседневную жизнь похороненных людей. В лаборатории реставратор Клэр Эмерсон исследовала обнаруженные украшения.

"Нам пришлось бы провести дополнительный анализ, но это, вероятно, бронза, — говорит она, — Также мы считаем, что она, возможно, была позолочена, то есть покрыта золотом сверху".

Предметы быта, в частности керамика, сосуды для питья и жернова для помола муки, свидетельствовали о том, что люди жили и работали на этом месте.

Как объяснил доктор Симан: "Это явно не просто место для мертвых. Здесь также есть живое сообщество".

Позже он добавляет: "Мы на самом деле не понимаем ранние церковные места... как они функционировали, как выглядели, как были организованы. Мы прекрасно это знаем из более поздних периодов, но в этот очень формирующий период истории это не очень хорошо понятно. Поэтому это действительно увлекательная возможность".

