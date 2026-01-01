Ще давні греки знали про ШІ: чому віра в нього випереджає докази (фото)

У 1956 році Джон Маккарті під час Дартмутського семінару запровадив термін "штучний інтелект". Ця подія стала поворотною, адже тоді ж ШІ офіційно запровадили як академічну дисципліну.

Відтоді розвиток технологій та ШІ зокрема продовжує стрімко зростати, а за останні три десятиліття взагалі досягнув значних результатів. Однак історія штучного інтелекту можна простежити набагато далі — до міфів, пише The Conversation.

Міф про Прометея

Найближчим за значенням для ШІ постає давньогрецький міф про Прометея. Давньогрецькому титану, сину титана Япета й німфи Клімени Фетіди Есхіл присвятив кілька трагедій, але з них збереглася лише одна — "Прометей закутий".

У міфі про Прометея йдеться, як титан вкрав вогонь у бога-коваля Гефеста, а потім спустився на землю і подарував його людству, тим самим врятувавши його від холоду і голоду.

Прометей передав людям не лише вогонь, але й частину творчої сили богів Фото: Вікіпедія

Стародавні греки розглядали інтелект як щось, що можна розвинути, а не лише отримати від народження. А тому дар Прометея можна розглядати також як дар розуму. Завдяки йому люди змогли бачити й чути те, що не бачили й не чули раніше. Змогли навчитися писати, будувати кораблі й міста, тлумачити зірки та сни, покращувати своє життя.

Прометей передав людям не лише вогонь, але й частину творчої сили богів.

Цікаво, що Гесіод у поемі "Теогонії" вказує, що Зевс розлютився не лише на Прометея, але й на людство. Він наказав Гефесту розпалити свою кузню та створити першу жінку, Пандору — так звану провідницю нещастя на Землі.

Звідси виходить, що викрадений для людей вогонь — це той самий вогонь, який створив Пандору.

Давні греки висловили думку, що люди — це своєрідна форма ШІ. Бог Гефест і титан Прометей використовують той самий вогонь, щоб створити людей, щоб вдихнути в них життя і наділити творчими здібностями.

А якщо титан дав нам вогонь богів, то й нам, мабуть, дозволено використовувати його дkя створення власних розумних істот.

Папа і магія

Ґерберт Аврілакський або ж Сильвестр II як науковець випередив свій час. Він був відомим вченим і винахідником. Першим почав використовувати арабські цифри, описав астролябію за двадцять років до її винайдення. Підготував працю з геометрії, яка намагалася заповнити прогалину, спричинену існуванням фрагментарних праць Евкліда, і яка включала твори римських геодезистів.

У 999 році його обрали Папою Римським. Він помер у 1003 році під своїм папським іменем Сильвестр II.

Папа Сильвестр II і диявол Фото: Wikimedia Commons

Однак після його смерті Європою ширилися найрізноманітніші чутки. Навіть сформувалася легенда, що Ґерберт насправді був чорнокнижником. Першим її у своєму творі "Gesta regum Anglorum"розповів Вільям Мальмсберійський, але згодом вона розрослася деталями.

Один варіант легенди розповідає, що Ґерберт володів магічними книгами, що допомогти йому стати папою. В іншому йдеться, що ченець виграв у кості в диявола.

А втім, існує ще одна — про "бронзову голову". За словами Вільяма Мальмсберійського, Ґерберт використав свої знання астрономії і створив голову, що може говорити. Ченець добре дослідив рух зірок і планет, а після цього відлив бронзовий артефакт, який ожив і міг відповідати на запитання "так" або "ні".

Легенда розповідає, що спочатку Ґерберт запитав у голови, чи стане він Папою. І отримав ствердну відповідь.

Тоді Ґерберт запитав: "Чи помру я, перш ніж співатиму месу в Єрусалимі?"

"Ні", — відповів голова.

Він таки став Папою Римським і уникав паломництва до Єрусалиму. Однак одного разу він провів месу в церкві Санта-Кроче-ін-Джерусалим у Римі. У ті часи ця церква була відома під короткою назвою "Єрусалим"/

Згідно з легендою, невдовзі Папа захворів та помер, наказавши слугам розрізати його тіло і викинути. Так він хотів відправитися до свого справжнього володаря — сатани.

Сьогодні ж можливість передбачати майбутнє приписують моделям ШІ. Вони можуть припустити, яке слово ви напишете наступним, який фільм глянете або ж яке наступне запитання вас зацікавить.

Анатом і автомат

У XVIII столітті механічні винаходи почали ставити під сумнів уявлення про те, що відрізняє живі істоти від машин. Мислителі все частіше розглядали людське тіло як систему одного цілого, що породило просте запитання: якщо природа підпорядковується механічним законам, чи може кваліфікований інженер відтворити їх?

Французький механік та винахідник Жак де Вокансон спочатку створював механічні іграшки. Однак чи не найбільшу славу йому принесли людиноподібні механізми.

Французький механік та винахідник Жак де Вокансон спочатку створював механічні іграшки Фото: Вікіпедія

Він сконструював механічного флейтиста з губами, легенями та пальцями, який видавав звуки подібно до людського виконавця.

Вокансон присвятив більшу частину своєї кар'єри тому, що він називав "рухомою анатомією". У 1741 році він запропонував Ліонській академії машину, яка б копіювала всі функції тварин.

Через роки, за фінансової підтримки короля Людовика XV, він спробував побудувати механічну модель кровоносної системи. Він стверджував, що створення повного штучного людського тіла є можливим, але жодних надійних доказів того, що він досяг цієї мети, не було.

Три автоматони Вокансона Фото: Wikimedia Commons

Попри неодноразові невдачі, багато людей вірили, що його машини зрештою досягнуть успіху.

Сьогодні про ШІ точаться ті ж самі дискусії. Не лише науковці й винахідники вірять, що якщо машини можуть копіювати людські тіла, то, можливо, вони також можуть відновлювати або продовжувати життя.

Ця віра знайшла відгук у сьогоднішніх заявах генерального директора Anthropic Даріо Амодеї, який сказав, що ШІ може дозволити людям "жити стільки, скільки вони хочуть".

