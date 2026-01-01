Супермісяць, затемнення та мікромісяць: які астрономічні події можна побачити у 2026 році

Багато людей відстежують дати повного місяця, щоб краще планувати спостереження за небом, і 2026 рік включає кілька значних місячних подій. Впродовж року можна буде спостерігати 13 повних місяців, а також рідкісні затемнення.

Січень буде особливо значущим, оскільки в ньому можна спостерігати яскравий повний місяць, видимий у більшій частині світу, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Січневий повний місяць, відомий як "Вовчий місяць", можна буде побачити 3 січня і він досягне своєї повної фази о 5:02 ранку за східним стандартним часом (12:02 за київським часом).

Ця подія завершить серію з чотирьох супермісяців, яка розпочалася в жовтні і тривала протягом листопада та грудня. У 2026 році можна буде спостерігати три супермісяці та два місячні затемнення, одне з яких буде повним і видимим з частин Північної Америки та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Відео дня

Супермісяць 19 березня 2011 року (справа) порівняно із середнім розміром Місяця 20 грудня 2010 року (зліва), спостережуваний із Землі Фото: Вікіпедія

Супермісяць можна спостерігати коли повний місяць з'являвся поблизу перигею, найближчої точки своєї еліптичної орбіти навколо Землі. Це положення робить місяць трохи більшим і яскравішим, ніж зазвичай.

Протилежна подія, мікромісяць, відбувається коли повний місяць з'являється поблизу апогею, найвіддаленішої точки своєї орбіти.

У березні відбудеться два місячних затемнення, одне з яких буде повним Фото: Jan Reichelt

У березні відбудеться два місячних затемнення, одне з яких буде повним. Воно відбудеться 3-го березня, коди місяць пройде через внутрішню тінь Землі, через що він на короткий час набуде червоного відтінку. У серпні відбудеться часткове місячне затемнення.

Повні місяці 2026 року

Згідно з сайтом timeanddate.com, у 2026 році можна буде спостерігати повний місяць у такі дати:

3 січня: Вовчий місяць (12:02 за київським часом) — Супермісяць

2 лютого: Сніговий місяць (00:09 за київським часом)

3 березня: Черв'ячний Місяць (13:37 за київським часом) — повне місячне затемнення

2 квітня: Рожевий Місяць (04:11 UTC за київським часом)

1 травня: Квітковий місяць (19:23 за київським часом)

31 травня: Блакитний місяць (10:45 за київським часом)

30 червня: Полуничний місяць (01:56 за київським часом) — мікромісяць

29 липня: Місяць оленя (16:35 за київським часом)

28 серпня: Місяць осетра (06:18 за київським часом) — часткове місячне затемнення

26 вересня: Місяць врожаю (18:49 за київським часом)

26 жовтня: Місяць мисливця (06:11 за київським часом)

24 листопада: Бобровий місяць (16:53 за київським часом) — Супермісяць

24 грудня: Холодний місяць (03:28 за київським часом) — Супермісяць

Фази місяця

Зазвичай вчені розділяють 29,5-денний цикл Місяця на вісім окремих фаз, виходячи з того, як Місяць, Земля і Сонце розташовувалися відносно один одного. Цикл починається з молодика, коли Місяць проходить безпосередньо між Землею і Сонцем.

Зазвичай вчені розділяють 29,5-денний цикл Місяця на вісім окремих фаз Фото: NASA/Bill Dunford

Під час цієї фази Місяць не видимий із Землі, оскільки сонячне світло не відбивається від його сторони, зверненої до Землі.

Молодик також є єдиним моментом, коли може відбутися сонячне затемнення. У 2026 році відбудуться два центральних сонячних затемнення: кільцеподібне затемнення 17 лютого і повне сонячне затемнення 12 серпня.

У міру віддалення Місяця від прямої лінії Сонця, все більше світла відбивається від його поверхні, позначаючи фази зростання.

Першою видимою фазою є зростаючий серп, за яким слідує перша чверть, коли половина видимої поверхні Місяця була освітлена. Далі йде фаза зростаючого Місяця, коли освітлено понад половину Місяця, але він ще не повний.

Важливо

Ще давні греки знали про ШІ: чому віра в нього випереджає докази (фото)

Середина циклу — повний місяць, який сходить, коли Місяць і Сонце знаходяться по різні боки Землі. На цій стадії вся сторона Місяця, звернена до Землі, є освітлена.

Після цього починається фаза спадання. У міру того як відбите світло продовжувало зменшуватися, Місяць повертається до молодика, завершуючи цикл і починаючи процес заново.

Раніше Фокус писав про скарб у космосі. Дослідники знайшли астероїди, сповнені цінних ресурсів.

А також ми розповідали, як дивовижне скупчення з 400 кілець розкриває 30-річну загадку утворення зірок.