Дивовижне скупчення з 400 кілець розкриває 30-річну загадку утворення зірок (фото)

Астрономи зробили важливе відкриття. Вони вперше за допомогою спостережень підтвердили давню теорію про те, як молоді зірки поглинають навколишній матеріал, а потім викидають його в космос.

Усі зірки народжуються в молекулярних хмарах. Це величезні скупчення газу та пилу, які називаються зоряними колисками. Окремі ділянки молекулярних хмар стискаються під дією гравітації і перетворюються на молоді зірки і дуже активні зірки, які тільки починають свою еволюцію. Астрономи зробили важливе відкриття в молекулярній хмарі Персея, завдяки чому змогли підтвердити 30-річну теорію, яка стосується народження зірок. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Live Science.

Усередині молекулярної хмари Персея, яка знаходиться на відстані приблизно 1000 світлових років від нас, ховається туманність NGC 1333. У ній знаходиться багато молодих гарячих зірок, завдяки яким можна зрозуміти, що відбувається при народженні зірки.

NGC 1333 — це відбивна туманність, тобто хмара газу та пилу, яку освітлює потужне світло нещодавно створених зірок. При цьому деякі з них регулярно викидають у космос струмені речовини. Це один із найближчих до нас регіонів утворення нових зірок.

Астрономи представили найдетальніші зображення струменя, випущеного молодою зіркою SVS 13, і завдяки цим знімкам вчені виявили послідовність кільцеподібних структур. Це відкриття є свідченням того, що на зірці SVS 13 десятиліттями відбувався потужний викид речовини та енергії в космос. Це відкриття є першим прямим підтвердженням існуючої 30 років теорії про те, як молоді зірки поглинають навколишню речовину, а потім викидають її в космос.

Астрономи отримали зображення з високою роздільною здатністю швидко рухомого струменя, який випускає зірка SVS 13 за допомогою радіотелескопа ALMA. Вчені виявили понад 400 кільцеподібних молекулярних кілець. Подібно до річних кілець дерев, які показують історію розвитку рослини, кожне кільце відображає наслідки потужних викидів у космос у ранній історії молодої зірки.

Наймолодше кільце збігається з яскравим викидом енергії та речовини, який спостерігали у SVS 13 на початку 1990-х років. Це дає змогу астрономам безпосередньо пов'язати конкретний сплеск активності в зірці, що формується, зі зміною швидкості її струменя. Вважається, що раптові сплески активності струменя викликані великою кількістю газу, що падає на молоду зірку.

За словами астрономів, ці зображення дають абсолютно новий спосіб розуміння історії молодої зірки. Кожна група кілець фактично є відміткою часу минулого виверження. Це дає важливе нове розуміння того, як ростуть молоді зірки і як формуються їхні планетні системи.

