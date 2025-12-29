Удивительное скопление из 400 колец раскрывает 30-летнюю загадку образования звезд (фото)

Астрономы сделали важное открытие. Они впервые с помощью наблюдений подтвердили давнюю теорию о том, как молодые звезды поглощают окружающий материал, а затем выбрасывают его в космос.

Все звезды рождаются в молекулярных облаках. Это огромные скопления газа и пыли, которые называются звездными колыбелями. Отдельные участки молекулярных облаков сжимаются под действием гравитации и превращаются в молодые звезды и очень активные звезды, которые только начинают свою эволюцию. Астрономы сделали важное открытие в молекулярном облаке Персея, благодаря чему смогли подтвердить 30-летнюю теорию, которая касается рождения звезд. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Live Science.

Внутри молекулярного облака Персея, которое находится на расстоянии примерно 1000 световых лет от нас, скрывается туманность NGC 1333. В ней находится много молодых горячих звезд, благодаря которым можно понять, что происходит при рождении звезды.

NGC 1333 — это отражательная туманность, то есть облако газа и пыли, которое освещает мощный свет недавно созданных звезд. При этом некоторые из них регулярно выбрасывают в космос струи вещества. Это один из ближайших к нам регионов образования новых звезд.

Астрономы представили самые подробные изображения струи, выпущенной молодой звездой SVS 13, и благодаря этим снимкам ученые обнаружили последовательность кольцеобразных структур. Это открытие является свидетельством того, что на звезде SVS 13 десятилетиями происходил мощный выброс вещества и энергии в космос. Это открытие является первым прямым подтверждением существующей 30 лет теории о том, как молодые звезды поглощают окружающее вещество, а затем выбрасывают его в космос.

Астрономы получили изображение с высоким разрешением быстро движущейся струи, которую выпускает звезда SVS 13 с помощью радиотелескопа ALMA. Ученые обнаружили более 400 кольцеобразных молекулярных колец. Подобно годичным кольцам деревьев, которые показывают историю развития растения, каждое кольцо отражает последствия мощных выбросов в космос в ранней истории молодой звезды.

Самое молодое кольцо совпадает с ярким выбросом энергии и вещества, который наблюдали у SVS 13 в начале 1990-х годов. Это позволяет астрономам напрямую связать конкретный всплеск активности в формирующейся звезде с изменением скорости ее струи. Считается, что внезапные всплески активности струи вызваны большим количеством газа, падающим на молодую звезду.

По словам астрономов, эти изображения дают совершенно новый способ понимания истории молодой звезды. Каждая группа колец фактически является отметкой времени прошлого извержения. Это дает важное новое понимание того, как растут молодые звезды и как формируются их планетные системы.

