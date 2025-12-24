Умирающие звезды показали судьбу Земли: смерть планеты наступит раньше, чем считалось

Исследование стареющих звезд, похожих на Солнце, показывает, что они, вероятно, поглощают свои ближайшие планеты.

Солнце существует примерно 4,6 миллиарда лет, а это значит, что его смерть наступит примерно через 5 миллиардов лет. Когда у таких звезд заканчивается водородное топливо для термоядерного синтеза они увеличиваются более чем в 100 раз и превращаются в красных гигантов. Это приводит к поглощению ближайших планет. Согласно исследованию, ученые выяснили, что звезды могут уничтожать свои планеты даже раньше и такая судьба, вероятно ждет и нашу планету, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Астрономы использовали данные космического телескопа TESS для сравнения систем со звездами на главной последовательности (до того, как они станут красными гигантами), такими как Солнце, со звездами после главной последовательности, когда они находятся близко к концу своей жизни.

Астрономы обнаружили, что по мере старения звезд планеты исчезают. То есть очень старые звезды, которые скоро умрут, поглощают свои планеты, которые находятся близко к ним.

По словам ученых, полное поглощение — это не единственный способ, которым гигантские звезды могут уничтожать планеты. По мере увеличения размера эти звезды также оказывают все большее приливное воздействие на планеты. Это приводит к тому, что у планет уменьшаются орбиты, они лишаются атмосферы или могут быть разорваны на части гравитацией своей звезды.

Но вое наблюдение за стареющими звездами, похожими на Солнце, подтверждает предположения о том, что они могут уничтожать ближайшие миры еще до того, как превратятся в красных гигантов.

Звезды с той же массой, что и Солнце, проходят те же стадии развития и умирают тем же образом, и именно это сходство помогает раскрыть будущее Солнечной системы. И в частности нашей планеты.

Ранее астрономы не наблюдали то, что планеты исчезают вокруг звезд, которые еще находятся на главной последовательности, но уже приближаются к финальной стадии жизни.

По словам ученых, Земля, вероятно, будет уничтожена не через 5 миллиардов лет, а немного раньше. Неизвестно, будут ли еще жить на нашей планете люди или нет, что конечная судьба нашей планеты в принципе определена.

Это исследование дает новую информацию о том, как умирающие звезды могут поглощать свои планеты, что важно для улучшения моделей эволюции звезд и их планетных систем.

Как уже писал Фокус, мы состоим из звездной пыли, но она попала в Солнечную систему не так, как считалось. Без звездной пыли не существовало бы ни нашей планеты, ни людей. Способ, которым эта пыль попала в окрестности Солнца, оказался ошибочным.