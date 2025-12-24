Вмираючі зірки показали долю Землі: смерть планети настане раніше, ніж вважалося

Дослідження старіючих зірок, схожих на Сонце, показує, що вони, ймовірно, поглинають свої найближчі планети.

Сонце існує приблизно 4,6 мільярда років, а це означає, що його смерть настане приблизно через 5 мільярдів років. Коли у таких зірок закінчується водневе паливо для термоядерного синтезу, вони збільшуються більш ніж у 100 разів і перетворюються на червоних гігантів. Це призводить до поглинання найближчих планет. Згідно з дослідженням, вчені з'ясували, що зірки можуть знищувати свої планети навіть раніше і така доля, ймовірно, чекає і на нашу планету, пише Space.

Астрономи використовували дані космічного телескопа TESS для порівняння систем із зірками на головній послідовності (до того, як вони стануть червоними гігантами), такими як Сонце, із зірками після головної послідовності, коли вони перебувають близько до кінця свого життя.

Астрономи виявили, що в міру старіння зірок планети зникають. Тобто дуже старі зірки, які скоро помруть, поглинають свої планети, які знаходяться близько до них.

За словами вчених, повне поглинання — це не єдиний спосіб, яким гігантські зірки можуть знищувати планети. У міру збільшення розміру ці зірки також чинять дедалі більший приливний вплив на планети. Це призводить до того, що у планет зменшуються орбіти, вони позбавляються атмосфери або можуть бути розірвані на частини гравітацією своєї зірки.

Але спостереження за старіючими зірками, схожими на Сонце, підтверджує припущення про те, що вони можуть знищувати найближчі світи ще до того, як перетворяться на червоних гігантів.

Зірки з тією самою масою, що й Сонце, проходять ті самі стадії розвитку і помирають у той самий спосіб, і саме ця схожість допомагає розкрити майбутнє Сонячної системи. І зокрема нашої планети.

Раніше астрономи не спостерігали те, що планети зникають навколо зірок, які ще перебувають на головній послідовності, але вже наближаються до фінальної стадії життя.

За словами вчених, Земля, ймовірно, буде знищена не через 5 мільярдів років, а трохи раніше. Невідомо, чи будуть ще жити на нашій планеті люди чи ні, що кінцева доля нашої планети в принципі визначена.

Це дослідження дає нову інформацію про те, як зірки, що помирають, можуть поглинати свої планети, що важливо для поліпшення моделей еволюції зірок і їхніх планетних систем.

