Без звездной пыли не существовало бы ни нашей планеты, ни людей. Способ, которым эта пыль попала в окрестности Солнца, оказался ошибочным.

Новое исследование показало, что ветры огромных звезд недостаточно сильны, чтобы распространить молекулы, из которых состоят каменистые планеты, такие как Земля, по всей галактике. Счистится, что звезды красные гиганты ответственны за многие компоненты нашей планеты в том числе за существование жизни, но новое открытие опровергает существующее представление о происхождении Земли, но альтернативного объяснения пока нет. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет IFLScience.

Мы по сути состоим из звездной пыли. Химические элементы, кроме водорода и гелия, из которых мы состоим, образовались в предыдущем поколении звезд, без которых нас бы не было на Земле. Но механизм, который, как считалось, объяснял рассеивание звездной пыли по космосу, оказался ошибочным, и астрономы, сделавшие это открытие, пока не могут предложить убедительной альтернативы.

Более тяжелые, чем водород и гелий, химические элементы образуются в результате взрывов сверхновых (так умирают массивные звезды) и килоновых (происходят во время столкновения нейтронных звезд, которые являются ядрами умерших обычных звезд). Эти взрывы дают химическим элементам мощный импульс, который может привести к их широкому распространению по космосу. Хотя Земля содержит следы этих элементов, она в основном состоит из таких элементов, как кислород, кремний и алюминий. В галактике недостаточно взрывающихся звезд, чтобы обеспечить такое количество элементов, какое, как нам известно, существует, поэтому хорошо, что звезды средней массы, которые никогда не станут сверхновыми, образуют эти элементы на поздних стадиях своей жизни, а затем рассеивают их.

Для существования планет, подобных Земле, нужны не просто производители химических элементов, но и метод их распределения по космосу, и именно здесь возникают проблемы. Ранее считалось, что свет звезд перемещает звездную пыль, состоящую из силиката магния (MgSiO3) и оксида алюминия (Al2O3), в пространстве между звездами, закладывая основы для туманностей, подобных той, из которой образовалась Земля, но новые наблюдения вносят коррективы в эти предположения.

Астрономы использовали наземный телескоп VLT для наблюдения за одним из самых близких к нам красных гигантов – R Золотой Рыбы Фото: ESO

Известно, что у звезд красных гигантов звездные ветры намного мощнее, чем у Солнца. Считалось, что свет, излучаемый этими звездами, питает ветры, перемещая частицы пыли, состоящие из богатых углеродом и кремнием молекул, но детали было трудно увидеть.

Астрономы использовали наземный телескоп VLT для наблюдения за одним из самых близких к нам красных гигантов – R Золотой Рыбы. Эта звезда находится на расстоянии 180 световых лет от нас. Свет звезды освещает выброшенную ею пыль и можно узнать размер и состав пылинок. Когда астрономы проанализировали данные, они обнаружили, что пыль богата силикатами и оксидом алюминия. Затем ученые смоделировали воздействие звездного света на частицы такого размера.

Молекулы в пыли звезды R Золотой Рыбы соответствовали ожиданиям, но размер оказался более проблематичным. Оказалось, что свет звезды недостаточно сильный, чтобы придать пыли с такой малой площадью поверхности скорость, необходимую для рассеивания по космосу, чтобы эта пыль стала основой для новых планет.

Это не означает, что кислород, которым мы дышим, и кремний (из него состоит земная кора) на котором мы стоим, происходят из какого-то другого источника. Гораздо вероятнее, что наше существование зависит от красных гигантов, но рассеивание звездной пыли произошло по какой-то другой причине. Но астрономы пока не могут назвать эту причину.

