Дракула в космосе: астрономы обнаружили крупнейшее место образования новых планет (фото)

Протопланетный диск с прозвищем “Чивито Дракулы” является самым большим местом создания новых планет в известной Вселенной. Особенности этого диска удивили астрономов.

Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл получили фотографию самого большого протопланетного диска из всех известных, который вращается вокруг молодой звезды. Ученые выяснили, что протопланетный диск неожиданно очень хаотичный и турбулентный. Он имеет нити вещества, которые протираются над и под диском намного дальше, чем у других подобных объектов. Странно, но более длинные нити видны только с одной стороны диска. Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal дает новые подсказки о том, как могут формироваться планеты в экстремальных условиях, пишет Phys.

Протопланетными дисками называют облака из газа и пыли, которые окружают молодые звезды. В них формируются новые планеты и таким же образом более 4,5 миллиарда лет назад возникла Солнечная система.

На новой фотографии телескопа Хаббл показан протопланетный диск IRAS 23077+6707, который находится на расстоянии примерно 1000 световых лет от нас. Это самый большой протопланетный диск среди известных, ведь его размер оценивается в примерно 550 млрд км, а это примерно в 40 раз больше диаметра Солнечной системы. Протопланетный диск IRAS 23077+6707 окружает молодую массивную звезду и может быть является не только крупнейшим из всех известных, но и самым необычным.

IRAS 23077+6707 получил прозвище "Чивито Дракулы". Дело в том, что этот протопланетный диск состоит из двух частей, наполненных газом и пылью, разделенных пополам темной газовой полосой. Диск с точки зрения Земли виден с ребра и своим внешним видом напоминает бутерброд. Чивито – это традиционный уругвайский бутерброд с мясом. Что касается Дракулы, то нитевидные структуры, выходящие из диска, которые напоминают клыки знаменитого вампира.

По словам ученых, новые данные показывают, что протопланетные диски могут быть гораздо более активными и хаотичными, чем ожидалось. Этот диск является отличной естественной лабораторией для изучения процесса формирования планет и среды, в которой он происходит.

Астрономы обнаружили, что из диска выходят нити вещества, которые протираются над и под ним намного дальше, чем у других подобных объектов. Странно, но более длинные нити видны только с одной стороны диска, в то время как другая сторона не имеет настолько хорошо выраженных нитевидных структур. Эта своеобразная асимметричная структура предполагает, что динамические процессы, такие как недавнее падение пыли и газа или взаимодействие с окружающей средой, формируют диск. По словам астрономов, они были удивлены асимметричностью этого диска.

Протопланетный диск IRAS 23077+6707 представляет собой увеличенную версию ранней Солнечной системы. Расчеты ученых показывают, что масса дика в 10-30 раз больше массы Юпитера. То есть там содержится достаточно газа для образования множества газовых гигантов, таких как Юпитер и Сатурн в Солнечной системе.

Новое изображение позволяет улучшить понимание процесса формирования новых планет даже в самых экстремальных условиях.

