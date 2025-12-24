Россия планирует создать новую космическую станцию из старых частей МКС (фото)

У РФ нет своего орбитального аванпоста, а потому страна отправляет своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Стало известно, что Россия планирует использовать часть МКС для создания своей космической станции.

МКС будет выведена из эксплуатации примерно в 2030 году. Согласно плану NASA, космическая станция будет спущена со своей орбиты на высоте более 400 км над Землей и спущена в атмосферу нашей планеты. Большая часть станции должна сгореть в атмосфере, но часть обломков упадет в южной части Тихого океана. Возможно, не вся МКС будет уничтожена, ведь Россия объявила о планах снова использовать свой старый сегмент МКС для создания собственной орбитальной станции, пишет Gizmodo.

Из-за вторжения России в Украину в 2022 году, на РФ были наложены американские санкции. Но они не касались сотрудничества на МКС. Тем не менее Россия изначально планировала выйти из этого проекта в 2024 году, но затем согласилась оставить своих астронавтов на МКС до 2028 года. Также с NASA было заключено соглашение о том, что российские космические корабли как минимум до 2028 года будут доставлять на МКС грузы, а также американских астронавтов.

И все же российское космическое агентство "Роскосмос" давно имеет планы относительно создания российской орбитальной станции. Изначально РФ планировала начать запуск новых модулей будущей станции на орбиту начиная с 2027 года, но недавнее заявление российского чиновника раскрыло неожиданный план.

Макет российской космической станции Фото: Роскосмос

Вместо того, чтобы отправить на орбиту 7 новых модулей для будущей космической станции, Россия хочет сохранить существующие сегменты, уже прикрепленные к МКС, чтобы создать орбитальную среду обитания для своих астронавтов. Директор Института медико-биологических проблем Российской академии наук Олег Орлов заявил, что "Роскосмос" поддержал идею развертывание российской орбитальной станции в составе российского сегмента МКС. То есть основой будущей российской станции может стать российская часть МКС, которая находится в космосе уже более 20 лет.

По словам Орлова, российская орбитальная станция будет отделена от МКС после того, как последняя будет выведена из эксплуатации. После этого к новой станции РФ будут присоединены новые модули.

Сейчас российский сегмент МКС находится не в лучшем состоянии. Начиная с 2019 году российском модуле "Звезда", который находится на орбите с 2000 года, происходят периодические утечки воздуха, как уже писал Фокус. Постоянный ремонт не полностью решает эту проблему.

МКС находится в эксплуатации уже 25 лет и ее оборудование с трудом выдерживает суровые условия космоса. Российский план по использованию старых сегментов МКС, возможно, не в полной мере учитывает эти проблемы.

