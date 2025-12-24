Росія планує створити нову космічну станцію зі старих частин МКС (фото)

У РФ немає свого орбітального аванпосту, а тому країна відправляє своїх астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Стало відомо, що Росія планує використовувати частину МКС для створення своєї космічної станції.

МКС буде виведена з експлуатації приблизно 2030 року. Згідно з планом NASA, космічну станцію буде спущено зі своєї орбіти на висоті понад 400 км над Землею і спущено в атмосферу нашої планети. Більша частина станції має згоріти в атмосфері, але частина уламків впаде в південній частині Тихого океану. Можливо, не вся МКС буде знищена, адже Росія оголосила про плани знову використовувати свій старий сегмент МКС для створення власної орбітальної станції, пише Gizmodo.

Через вторгнення Росії в Україну 2022 року, на РФ було накладено американські санкції. Але вони не стосувалися співпраці на МКС. Проте Росія спочатку планувала вийти з цього проєкту 2024 року, але потім погодилася залишити своїх астронавтів на МКС до 2028 року. Також із NASA було укладено угоду про те, що російські космічні кораблі щонайменше до 2028 року доставлятимуть на МКС вантажі, а також американських астронавтів.

Та все ж російське космічне агентство "Роскосмос" давно має плани щодо створення російської орбітальної станції. Спочатку РФ планувала почати запуск нових модулів майбутньої станції на орбіту починаючи з 2027 року, але нещодавня заява російського чиновника розкрила несподіваний план.

Макет російської космічної станції

Замість того, щоб відправити на орбіту 7 нових модулів для майбутньої космічної станції, Росія хоче зберегти наявні сегменти, які вже прикріплені до МКС, щоб створити орбітальне середовище проживання для своїх астронавтів. Директор Інституту медико-біологічних проблем Російської академії наук Олег Орлов заявив, що "Роскосмос" підтримав ідею розгортання російської орбітальної станції у складі російського сегмента МКС. Тобто основою майбутньої російської станції може стати російська частина МКС, яка перебуває в космосі вже понад 20 років.

За словами Орлова, російську орбітальну станцію буде відокремлено від МКС після того, як останню буде виведено з експлуатації. Після цього до нової станції РФ будуть приєднані нові модулі.

Зараз російський сегмент МКС перебуває не в найкращому стані. Починаючи з 2019 року в російському модулі "Звезда", який перебуває на орбіті з 2000 року, відбуваються періодичні витоки повітря, як уже писав Фокус. Постійний ремонт не повністю вирішує цю проблему.

МКС перебуває в експлуатації вже 25 років і її обладнання насилу витримує суворі умови космосу. Російський план з використання старих сегментів МКС, можливо, не повною мірою враховує ці проблеми.

