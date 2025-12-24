Всесвіт має дивну форму: це може повністю зруйнувати наше розуміння космосу

Згідно з новим дослідженням наш Всесвіт може мати не зовсім звичайну форму. Науковці припускають, що він може бути асиметричним, тобто не однаковим у всіх напрямках.

Існуюча стандартна космологічна модель або модель Лямбда-CDM, яка описує еволюцію і структуру Всесвіту, ґрунтується на припущенні, що він ізотропний, тобто має однаковий вигляд у всіх напрямках і в середньому однорідний у великих масштабах. Але кілька протиріч, тобто розбіжностей у даних, ставлять під сумнів ідею. Астрофізики представили дослідження, присвячене одному з найбільш значних протиріч, виявлених у Всесвіті, яке називається космічною дипольною аномалією. Вчені дійшли висновку, що вона являє собою серйозну проблему для стандартної космологічної моделі. Дослідження опубліковано в журналі Reviews of Modern Physics, пише ScienceAlert.

Що таке космічна дипольна аномалія, і чому вона є проблемою для опису космосу? Потрібно почати з реліктового випромінювання, яке залишилося від Великого вибуху. Це випромінювання є надзвичайно однорідним по всьому космосу.

Тому астрофізики впевнені в моделі Всесвіту, використовуючи максимально симетричний опис простору-часу в теорії загальної відносності Ейнштейна. Цей симетричний опис Всесвіту, де він має однаковий вигляд скрізь і в усіх напрямках, відомий як метрика Фрідмана — Леметра — Робертсона — Вокера. Це значно спрощує розв'язання рівнянь Ейнштейна і є основою для стандартної космологічної моделі.

Але існує кілька важливих аномалій, включно з проблемою Габбла. Вона полягає в тому, що значення швидкості розширення Всесвіту в його ранній історії не збігаються зі значенням у сучаснішому, а значить ближчому, космосі. Космічна дипольна аномалія менш відоме протиріччя, але вона має ще більше значення для розуміння Всесвіту, вважають астрофізики.

Реліктове випромінювання є надзвичайно однорідним по всьому космосу Фото: NASA

Коли вчені з'ясували, що реліктове випромінювання є симетричним у великих масштабах, вони виявили, що існують варіації в цьому випромінюванні. Одна з найбільш значних називається дипольною анізотропією реліктового випромінювання. Це найбільша різниця температур у реліктовому випромінюванні, де одна частина космосу виглядає гарячішою, а друга — холоднішою.

Також існує припущення, що подібна варіація, або дипольна анізотропія, спостерігається в розподілі матерії по всьому космосу. Якщо припущення про симетричний Всесвіт правильне, то ця варіація в розподілі матерії повинна безпосередньо визначатися варіацією реліктового випромінювання.

Узгодженість між варіаціями в реліктовому випромінюванні і в матерії підтвердила б правильність стандартної космологічної моделі. Розбіжності безпосередньо поставили б її під сумнів. Але дані для перевірки цього стали доступні лише нещодавно. Дослідження показує, що варіація в матерії не відповідає варіації в реліктовому випромінюванні.

Таким чином, космічна дипольна аномалія стає серйозною проблемою для стандартної космологічної моделі. Це означає, що Всесвіт може бути асиметричним, а отже, можливо, доведеться створювати нову модель еволюції та структури космосу. Астрофізики вважають, що для перевірки отриманих висновків необхідні додаткові дані, які вони сподіваються отримати в найближчому майбутньому. За словами вчених, якщо їхні висновки вірні, то це може повністю зруйнувати наше розуміння Всесвіту.

