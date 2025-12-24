Дракула в космосі: астрономи виявили найбільше місце утворення нових планет (фото)

Протопланетний диск із прізвиськом "Чівіто Дракули" є найбільшим місцем створення нових планет у відомому Всесвіті. Особливості цього диска здивували астрономів.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Габбл отримали фотографію найбільшого протопланетного диска з усіх відомих, який обертається навколо молодої зірки. Науковці з'ясували, що протопланетний диск несподівано дуже хаотичний і турбулентний. Він має нитки речовини, які протираються над і під диском набагато далі, ніж в інших подібних об'єктів. Дивно, але довші нитки видно тільки з одного боку диска. Дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal дає нові підказки про те, як можуть формуватися планети в екстремальних умовах, пише Phys.

Протопланетними дисками називають хмари з газу та пилу, які оточують молоді зірки. У них формуються нові планети і в такий самий спосіб понад 4,5 мільярда років тому виникла Сонячна система.

На новій фотографії телескопа Габбл показано протопланетний диск IRAS 23077+6707, що розташований на відстані приблизно 1000 світлових років від нас. Це найбільший протопланетний диск серед відомих, адже його розмір оцінюють у приблизно 550 млрд км, а це приблизно в 40 разів більше за діаметр Сонячної системи. Протопланетний диск IRAS 23077+6707 оточує молоду масивну зірку і, можливо, є не тільки найбільшим з усіх відомих, а й найнезвичайнішим.

IRAS 23077+6707 отримав прізвисько "Чівіто Дракули". Річ у тім, що цей протопланетний диск складається з двох частин, наповнених газом і пилом, розділених навпіл темною газовою смугою. Диск з точки зору Землі видно з ребра і своїм зовнішнім виглядом нагадує бутерброд. Чівіто — це традиційний уругвайський бутерброд із м'ясом. Що стосується Дракули, то ниткоподібні структури, що виходять із диска, нагадують ікла знаменитого вампіра.

За словами вчених, нові дані показують, що протопланетні диски можуть бути набагато активнішими і хаотичнішими, ніж очікувалося. Цей диск є чудовою природною лабораторією для вивчення процесу формування планет і середовища, в якому він відбувається.

Астрономи виявили, що з диска виходять нитки речовини, які протираються над і під ним набагато далі, ніж у інших подібних об'єктів. Дивно, але довші нитки видно тільки з одного боку диска, в той час як інший бік не має настільки добре виражених ниткоподібних структур. Ця своєрідна асиметрична структура припускає, що динамічні процеси, як-от нещодавнє падіння пилу і газу або взаємодія з навколишнім середовищем, формують диск. За словами астрономів, вони були здивовані асиметричністю цього диска.

Протопланетний диск IRAS 23077+6707 являє собою збільшену версію ранньої Сонячної системи. Розрахунки вчених показують, що маса диска в 10-30 разів більша за масу Юпітера. Тобто там міститься достатньо газу для утворення безлічі газових гігантів, таких як Юпітер і Сатурн у Сонячній системі.

Нове зображення дає змогу поліпшити розуміння процесу формування нових планет навіть у найекстремальніших умовах.

