Впервые в космосе обнаружена система из трех поглотителей материи: посылают радиосигналы (фото)

Ученые сделали захватывающее открытие. Они обнаружили тройную систему сверхмассивных черных дыр, которые активно поглощают вещество, и каждая из них излучает мощные радиосигналы.

Астрономы впервые обнаружили тройную систему, в которой три галактики, каждая из которых содержит активную сверхмассивную черную дыру, находятся в процессе слияния. Это первая тройная система, в которой все три галактики содержат сверхмассивные черные дыры, активно поглощающие материю и выпускающие радиоизлучение. Эта редкая космическая конфигурация предоставляет уникальную возможность изучить сложное взаимодействие между черными дырами и их галактиками-хозяевами. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Daily Galaxy.

Астрономы подтвердили существование очень редкой системы. Они обнаружили три активно поглощающих вещество сверхмассивные черные дыры внутри трех галактик, которые сливаются. Эта тройная система, наблюдаемая благодаря мощному радиоизлучению, знаменует собой важную веху в изучении слияний галактик и роли черных дыр в эволюции гаалктик.

Тройная система получила название J1218/1219+1035 и расположена она примерно в 1,2 миллиарда световых лет от Земли. Три галактики в системе J1218/1219+1035 находятся в процессе слияния и расстояние между их ядрами, где находятся черные дыры составляет от 22 до 97 тысяч световых лет. Таким образом система представляет собой динамически связанную группу.

Эта тройная система является еще одним доказательством того, что крупные галактики, такие как Млечный Путь, растут за счет многократных столкновений и слияний с меньшими галактиками.

Считается, что слияние галактик является важнейшей фазой в жизни галактик, когда гравитационные взаимодействия могут запускать образование новых звезд, разрушать галактические структуры и приводить к росту центральных сверхмассивных черных дыр.

Изображение редкой тройной системы J1218/1219+1035 Фото: phys.org

Тройные системы галактик с активными черными дырами встречаются очень редко. Наблюдение за ними дает возможность понять, как массивные галактики и их черные дыры растут вместе. Особенность системы J1218/1219+1035 заключается в том, что во время слияния галактик все три центральные черные дыры активно поглощают вещество. Ранее астрономы видели в таких системах лишь одну или две активные черные дыры.

Когда две или более галактик сталкиваются, их центральные сверхмассивные черные дыры часто притягиваются друг к другу гравитационными силами. Этот процесс может привести к последующему слиянию черных дыр в одну, еще более массивную черную дыру. Но в данной тройной системе этого не происходит.

Одной из особенностей этой системы является то, что все три сверхмассивные черные дыры излучают мощные радиоволны. Этот тип излучения характерен для активных ядер галактик, где черная дыра в центре притягивает огромное количество газа и пыли. По мере того, как этот материал движется по спирали к черной дыре, он нагревается и выпускает излучение во всем электромагнитном спектре, включая радиоволны.

