Google собирается создать дата-центр в космосе: названа серьезная угроза для этого проекта

Быстрое развитие искусственного интеллекта и облачных сервисов привело к огромному спросу на вычислительные мощности. Это создало нагрузку на инфраструктуру обработки и хранения данных, которая требует большого количества электроэнергии для работы. Для решения этой проблемы можно разместить дата-центр в космосе, где есть постоянный доступ к солнечной энергии. Компания Google представила проект Suncatcher, согласно которому на орбиту будет запущена группировка из 81 спутника. Эта группировка будет собирать солнечную энергию для питания нового поколения ИИ дата-центров в космосе. Это значит, что любой запрос чат-боту будет обрабатываться в космосе, а информация будет передаваться на Землю пользователю. Это значит, что большое количество тепла, которое выделяется в результате обработки данных, останется в холодном вакууме космоса. Но группировка спутников Google столкнется с большой проблемой – космическим мусором, считают эксперты, пишет The Conversation.

Космический мусор — это скопление вышедших из строя искусственных объектов на околоземной орбите. Этот мусор включает в себя крупные фрагменты, такие как отработанные ступени ракет и вышедшие из строя спутники, а также мелкие фрагменты разрушенных спутников. Космический мусор движется со скоростью около 28 000 км/ч на низкой околоземной орбите и может нанести большой вред спутникам. Этого мусора уже очень много.

Космические силы США отслеживают более 40 000 объектов размером больше теннисного мяча, используя наземные радары и оптические телескопы. Но это число составляет менее 1% от всех опасных объектов на орбите. Большинство из них слишком малы, чтобы их можно было отлеживать.

Группировка спутников Google должна быть размещена на солнечно-синхронной орбите примерно в 650 километрах над поверхностью Земли, ведь это лучшее место для непрерывного получения солнечной энергии. Она необходима для питания дата-центров с искусственным интеллектом. Но солнечно-синхронная орбита также является самой загруженной частью низкой околоземной орбиты, и объекты на этой орбите с наибольшей вероятностью сталкиваются с другими спутниками или космическим мусором.

В рамках проекта Suncatcher предлагается использовать спутники с большими солнечными панелями, которые будут находиться на расстоянии менее 200 метров друг от друга для эффективного обмена данными.

Спутниковая группировка распределяет сложные задачи искусственного интеллекта между всеми 81 спутниками, позволяя им обрабатывать данные одновременно, как единый "мозг". Google планирует начать запуск этих спутников для создания ИИ дата-центра в начале 2027 года.

Но в космосе полет в одной конфигурации для спутниковой группировки является сложной задачей. Хотя атмосфера Земли на низкой околоземной орбите невероятно разрежена, она не пуста. Разреженные частицы воздуха создают орбитальное сопротивление для спутников, что приводит к замедлению их движения и снижению высоты полета. Спутники с большой площадью поверхности испытывают больше проблем с сопротивлением, поскольку они могут действовать как парус, ловящий ветер.

В дополнение к этому, потоки солнечных частиц могут вызывать непредсказуемые колебания плотности атмосферы на низкой околоземной орбите. Эти колебания напрямую влияют на орбитальное сопротивление.

Когда спутники расположены на расстоянии менее 200 метров друг от друга, то может привести к столкновению. Одно столкновение может не только уничтожить один спутник, но и отбросить его в сторону соседних, вызвав каскад, который может уничтожить всю группировку, создав миллионы новых обломков на орбите.

Для предотвращения столкновений компании Google нужно будет найти решение проблемы, говорят эксперты.

