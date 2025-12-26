Россия планирует создать космическую станцию с искусственной гравитацией: что известно (фото)

Согласно патенту, модули станции будут вращаться вокруг центральной оси, а искусственная гравитация будет создаваться за счет создания центробежной силы.

Российская государственная ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила патент на новую архитектуру космической станции, где можно создать искусственную гравитацию. Это может значительно повысить эффективность длительных пилотируемых миссий в космос, пишет Space.

В описании к новой космической станции, есть ее примерная конструкция, где жилые и научные модули крепятся радиально к основной оси. В центре станции должен находиться основной статичный модуль. Остальные модули соединены герметичным гибким соединением. Вращающаяся космическая станция система предназначена для создания гравитационной силы 0,5g, или 50% земной гравитации.

Для достижения 0,5g жилые и научные модули станции будут простираться на 40 метров от центра, вращаясь со скоростью пять оборотов в минуту и ​​прижимая астронавтов к полу центробежной силой. Построить такую станцию будет непросто. Она настолько велика, что потребуется много запусков ракет, чтобы вывести модули на орбиту, а там уже придется собрать готовую конструкцию.

В патентной документации отмечается недостаток, связанный с необходимостью вращения и координации движения космических кораблей для стыковки со станцией, что снижает безопасность ее использования. Попытка состыковать космический корабль с постоянно вращающейся станцией — это все равно что пытаться запрыгнуть на движущуюся карусель. Одно неверное движение может привести к катастрофическому столкновению.

Примерная конструкция космической станции РФ с искусственной гравитацией Фото: Роскосмос

Тем не менее создание искусственной гравитации может оказать позитивное влияние на астронавтов во время длительных космических миссий, будь то на низкой околоземной орбите или в межпланетных путешествиях в дальний космос. Дело в том, что микрогравитация оказывает негативное влияние на здоровье астронавтов, включая атрофию мышц и потерю плотности костной ткани.

Россия не указала сроки реализации такого проекта и ресурсы для его создания. Но патент свидетельствует об интересе к концепции искусственной гравитации в то время, когда приближается конец существования Международной космической станции (МКС).

NASA и "Роскосмос" планируют вывести МКС из эксплуатации в 2030 году спустив ее с околоземной орбиты в атмосферу Земли с помощью модифицированного космического корабля Dragon компании SpaceX. Большая часть станции должна сгореть в атмосфере, но некоторые обломки должны упасть в Тихий океан. Россия обязалась принимать участие в проекте МКС, то есть отправлять туда астронавтов и грузы, до 2028 года.

