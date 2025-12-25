Миссия NASA "Аполлон-8": 57 лет назад люди впервые побывали в другом мире (фото)

В канун Рождества 1968 года астронавты NASA впервые в истории оказались на орбите вокруг Луны. NASA планирует повторить этот подвиг в 2026 году.

57 лет назад три американских астронавта отправились в одно из самых смелых и вдохновляющих путешествий в истории человечества. 21 декабря 1968 года астронавты NASA Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс отправились к Луне на борту космического корабля "Аполлона-8". Это был рискованный полет, но он привел к тому, что в 1969 году люди впервые оказались на поверхности Луны. В 2026 году NASA планирует также отправить астронавтов на орбиту вокруг Луны, чтобы проложить путь к новой высадке людей на поверхность спутника Земли, пишет Space.

Миссия NASA "Аполлон-8"

21 декабря 1968 года самая мощная на тот момент ракета-носитель "Сатурн-5" отправила в космос трех астронавтов NASA на борту космического корабля "Аполлон-8". Цель полета заключалась в том, чтобы впервые в истории люди смогли выйти на орбиту вокруг Луны. Это была рискованная миссия, ведь подготовка к полету шла в спешке.

Экипаж миссии "Аполлон-8" Фрэнк Борман (машет рукой), Джеймс Ловелл и Уильям Андерс направляются к стартовой площадке Фото: NASA

Астронавт Фрэнк Борман утверждал, что есть отчет ЦРУ, в котором указано, что СССР планирует пилотируемый полет к Луне в конце 1968 года. Никаких доказательств этому нет, но NASA точно спешило опередить Советский Союз в этой космической гонке. Главная цель состояла в том, чтобы американские астронавты первыми высадились на Луну, что и произошло в 1969 году в рамках миссии "Аполлон-11". Но своеобразной репетицией этого события был полет миссии "Аполлон-8".

Через почти 3 дня полета Борман, Ловелл и Андерс включили единственный двигатель корабля "Аполлона-8", чтобы замедлить его движение и выйти на орбиту вокруг Луны. Это произошло 24 декабря 1968 года и это было одно из важнейших событий в истории освоения космоса.

Лунная поверхность, сфотографированная экипажем миссии "Аполлон-8" Фото: NASA

В результате впервые люди оказались в другом мире, ведь астронавты впервые смогли выйти за пределы околоземной орбиты и оказались на орбите другого тела Солнечной системы. Впервые астронавты увидели Землю целиком с большого расстояния, впервые подверглись воздействию солнечной радиации за пределами магнитного поля Земли, впервые увидели обратную сторону Луны своими глазами и восход Земли над лунным горизонтом.

Фотография Земли с расстояния 30 000 км, которую сделали астронавты миссии "Аполлон-8". Это первая полная фотография нашей планеты, сделанная человеком из космоса Фото: NASA

Астронавты миссии "Аполлон-8" находясь на высоте более 100 км над поверхностью Луны смогли впервые увидеть своими глазами лунные кратеры. Астронавты NASA стали первыми людьми, которые оказались на расстоянии 377 349 км от Земли.

Когда астронавты находились возле Луны, они сделали ставшую уже знаменитой фотографию нашей планеты, которая появляется над лунным горизонтом. Она так и называется "Восход Земли".

Фотография "Восход Земли" Фото: NASA

Астронавты миссии "Аполлон-8" успешно вернулись домой и весь полет к Луне и обратно занял чуть более 6 дней.

Миссия NASA "Артемида-2"

В начале 2026 года NASA планирует отправить к Луне четырех астронавтов в рамках миссии "Артмида-2", чтобы подготовить первую с 1972 года высадку человека на Луну в рамках миссии "Артемида-3". Она запланирована на 2027-2028 год.

Астронавты NASA Рид Уайсмен, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадский астронавт Джереми Хансен должны совершить 10-дневное путешествие к Луне и обратно на космическом корабле "Орион". Это событие станет также очень важным в истории освоения космоса, ведь оно должно проложить путь к устойчивому присутствию человека на Луне.

Экипаж миссии "Артемида-2" (справа налево): Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох, Джереми Хансен Фото: NASA

Если 57 лет назад NASA участвовало в космической гонке с СССР, то сейчас за право стать первой страной, которая высадит своих астронавтов на Луну, соревнуются США и Китай. Эта страна может опередить американцев, ведь КНР давно планирует отправить своих астронавтов на Луну до 2030 года. А NASA постоянно переносило в течение нескольких лет возвращение американцев на Луну из-за финансовых и технических проблем. Сможет ли NASA повторить свой прошлый успех в "битве за Луну" мы узнаем совсем скоро.

