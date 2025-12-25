Місія NASA "Аполлон-8": 57 років тому люди вперше побували в іншому світі (фото)

У переддень Різдва 1968 року астронавти NASA вперше в історії опинилися на орбіті навколо Місяця. NASA планує повторити цей подвиг у 2026 році.

57 років тому три американські астронавти вирушили в одну з найсміливіших і найбільш надихаючих подорожей в історії людства. 21 грудня 1968 року астронавти NASA Френк Борман, Джеймс Ловелл і Вільям Андерс вирушили до Місяця на борту космічного корабля "Аполлона-8". Це був ризикований політ, але він призвів до того, що 1969 року люди вперше опинилися на поверхні Місяця. У 2026 році NASA планує також відправити астронавтів на орбіту навколо Місяця, щоб прокласти шлях до нової висадки людей на поверхню супутника Землі, пише Space.

Місія NASA "Аполлон-8"

21 грудня 1968 року найпотужніша на той момент ракета-носій "Сатурн-5" відправила в космос трьох астронавтів NASA на борту космічного корабля "Аполлон-8". Мета польоту полягала в тому, щоб уперше в історії люди змогли вийти на орбіту навколо Місяця. Це була ризикована місія, адже підготовка до польоту йшла в поспіху.

Екіпаж місії "Аполлон-8" Френк Борман (махає рукою), Джеймс Ловелл і Вільям Андерс прямують до стартового майданчика Фото: solar-system

Астронавт Френк Борман стверджував, що є звіт ЦРУ, в якому зазначено, що СРСР планує пілотований політ до Місяця наприкінці 1968 року. Жодних доказів цьому немає, але NASA точно поспішало випередити Радянський Союз у цій космічній гонці. Головна мета полягала в тому, щоб американські астронавти першими висадилися на Місяць, що і сталося 1969 року в рамках місії "Аполлон-11". Але своєрідною репетицією цієї події був політ місії "Аполлон-8".

Через майже 3 дні польоту Борман, Ловелл і Андерс увімкнули єдиний двигун корабля "Аполлона-8", щоб уповільнити його рух і вийти на орбіту навколо Місяця. Це сталося 24 грудня 1968 року і це була одна з найважливіших подій в історії освоєння космосу.

Місячна поверхня, сфотографована екіпажем місії "Аполлон-8" Фото: solar-system

У результаті вперше люди опинилися в іншому світі, адже астронавти вперше змогли вийти за межі навколоземної орбіти й опинилися на орбіті іншого тіла Сонячної системи. Уперше астронавти побачили Землю цілком із великої відстані, уперше зазнали впливу сонячної радіації за межами магнітного поля Землі, уперше побачили зворотний бік Місяця на власні очі та схід Землі над місячним горизонтом.

Фотографія Землі з відстані 30 000 км, яку зробили астронавти місії "Аполлон-8". Це перша повна фотографія нашої планети, зроблена людиною з космосу Фото: solar-system

Астронавти місії "Аполлон-8" перебуваючи на висоті понад 100 км над поверхнею Місяця змогли вперше побачити своїми очима місячні кратери. Астронавти NASA стали першими людьми, які опинилися на відстані 377 349 км від Землі.

Коли астронавти перебували біля Місяця, вони зробили вже знамениту фотографію нашої планети, яка з'являється над місячним горизонтом. Вона так і називається "Схід Землі".

Фотографія "Схід Землі" Фото: solar-system

Астронавти місії "Аполлон-8" успішно повернулися додому і весь політ до Місяця і назад зайняв трохи більше 6 днів.

Місія NASA "Артеміда-2"

На початку 2026 року NASA планує відправити до Місяця чотирьох астронавтів у межах місії "Артміда-2", щоб підготувати першу з 1972 року висадку людини на Місяць у межах місії "Артеміда-3". Вона запланована на 2027-2028 рік.

Астронавти NASA Рід Вайсмен, Віктор Гловер і Христина Кох, а також канадський астронавт Джеремі Хансен мають здійснити 10-денну подорож до Місяця і назад на космічному кораблі "Оріон". Ця подія стане також дуже важливою в історії освоєння космосу, адже вона має прокласти шлях до стійкої присутності людини на Місяці.

Екіпаж місії "Артеміда-2" (справа наліво): Рід Вайсмен, Віктор Гловер, Христина Кох, Джеремі Гансен Фото: solar-system

Якщо 57 років тому NASA брало участь у космічних перегонах з СРСР, то зараз за право стати першою країною, яка висадить своїх астронавтів на Місяць, змагаються США і Китай. Ця країна може випередити американців, адже КНР давно планує відправити своїх астронавтів на Місяць до 2030 року. А NASA постійно переносило протягом кількох років повернення американців на Місяць через фінансові та технічні проблеми. Чи зможе NASA повторити свій минулий успіх у "битві за Місяць" ми дізнаємося зовсім скоро.

