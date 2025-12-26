Росія планує створити космічну станцію зі штучною гравітацією: що відомо (фото)

Згідно з патентом, модулі станції обертатимуться навколо центральної осі, а штучна гравітація створюватиметься за рахунок створення відцентрової сили.

Російська державна ракетно-космічна корпорація "Енергія" отримала патент на нову архітектуру космічної станції, де можна створити штучну гравітацію. Це може значно підвищити ефективність тривалих пілотованих місій у космос, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

В описі до нової космічної станції є її приблизна конструкція, де житлові та наукові модулі кріпляться радіально до основної осі. У центрі станції має перебувати основний статичний модуль. Решта модулів з'єднані герметичним гнучким з'єднанням. Космічна станція, що обертається, система призначена для створення гравітаційної сили 0,5g, або 50% земної гравітації.

Відео дня

Для досягнення 0,5g житлові та наукові модулі станції будуть простягатися на 40 метрів від центру, обертаючись зі швидкістю п'ять обертів на хвилину і притискаючи астронавтів до підлоги відцентровою силою. Побудувати таку станцію буде непросто. Вона настільки велика, що знадобиться багато запусків ракет, щоб вивести модулі на орбіту, а там уже доведеться зібрати готову конструкцію.

У патентній документації зазначається недолік, пов'язаний з необхідністю обертання і координації руху космічних кораблів для стикування зі станцією, що знижує безпеку її використання. Спроба зістикувати космічний корабель зі станцією, що постійно обертається, — це те саме, що намагатися застрибнути на рухому карусель. Один невірний рух може призвести до катастрофічного зіткнення.

Приблизна конструкція космічної станції РФ зі штучною гравітацією Фото: Роскосмос

Проте створення штучної гравітації може позитивно вплинути на астронавтів під час тривалих космічних місій, чи то на низькій навколоземній орбіті, чи то в міжпланетних подорожах у далекий космос. Річ у тім, що мікрогравітація чинить негативний вплив на здоров'я астронавтів, включно з атрофією м'язів і втратою щільності кісткової тканини.

Росія не вказала строки реалізації такого проєкту і ресурси для його створення. Але патент свідчить про інтерес до концепції штучної гравітації в той час, коли наближається кінець існування Міжнародної космічної станції (МКС).

NASA і "Роскосмос" планують вивести МКС з експлуатації у 2030 році, спустивши її з навколоземної орбіти в атмосферу Землі за допомогою модифікованого космічного корабля Dragon компанії SpaceX. Більша частина станції має згоріти в атмосфері, але деякі уламки мають впасти в Тихий океан. Росія зобов'язалася брати участь у проєкті МКС, тобто відправляти туди астронавтів і вантажі, до 2028 року.

Як уже писав Фокус, Росія планує створити власну орбітальну станцію в найближчому майбутньому. Основою для неї слугуватимуть наявні російські модулі МКС.

Також Фокус писав про те, що 57 років тому люди вперше побували в іншому світі. Напередодні Різдва 1968 року астронавти NASA вперше в історії опинилися на орбіті навколо Місяця. NASA планує повторити цей подвиг у 2026 році.