Росія планує створити космічну станцію зі штучною гравітацією: що відомо (фото)
Згідно з патентом, модулі станції обертатимуться навколо центральної осі, а штучна гравітація створюватиметься за рахунок створення відцентрової сили.
Російська державна ракетно-космічна корпорація "Енергія" отримала патент на нову архітектуру космічної станції, де можна створити штучну гравітацію. Це може значно підвищити ефективність тривалих пілотованих місій у космос, пише Space.
В описі до нової космічної станції є її приблизна конструкція, де житлові та наукові модулі кріпляться радіально до основної осі. У центрі станції має перебувати основний статичний модуль. Решта модулів з'єднані герметичним гнучким з'єднанням. Космічна станція, що обертається, система призначена для створення гравітаційної сили 0,5g, або 50% земної гравітації.
Для досягнення 0,5g житлові та наукові модулі станції будуть простягатися на 40 метрів від центру, обертаючись зі швидкістю п'ять обертів на хвилину і притискаючи астронавтів до підлоги відцентровою силою. Побудувати таку станцію буде непросто. Вона настільки велика, що знадобиться багато запусків ракет, щоб вивести модулі на орбіту, а там уже доведеться зібрати готову конструкцію.
У патентній документації зазначається недолік, пов'язаний з необхідністю обертання і координації руху космічних кораблів для стикування зі станцією, що знижує безпеку її використання. Спроба зістикувати космічний корабель зі станцією, що постійно обертається, — це те саме, що намагатися застрибнути на рухому карусель. Один невірний рух може призвести до катастрофічного зіткнення.
Проте створення штучної гравітації може позитивно вплинути на астронавтів під час тривалих космічних місій, чи то на низькій навколоземній орбіті, чи то в міжпланетних подорожах у далекий космос. Річ у тім, що мікрогравітація чинить негативний вплив на здоров'я астронавтів, включно з атрофією м'язів і втратою щільності кісткової тканини.
Росія не вказала строки реалізації такого проєкту і ресурси для його створення. Але патент свідчить про інтерес до концепції штучної гравітації в той час, коли наближається кінець існування Міжнародної космічної станції (МКС).
NASA і "Роскосмос" планують вивести МКС з експлуатації у 2030 році, спустивши її з навколоземної орбіти в атмосферу Землі за допомогою модифікованого космічного корабля Dragon компанії SpaceX. Більша частина станції має згоріти в атмосфері, але деякі уламки мають впасти в Тихий океан. Росія зобов'язалася брати участь у проєкті МКС, тобто відправляти туди астронавтів і вантажі, до 2028 року.
Як уже писав Фокус, Росія планує створити власну орбітальну станцію в найближчому майбутньому. Основою для неї слугуватимуть наявні російські модулі МКС.
Також Фокус писав про те, що 57 років тому люди вперше побували в іншому світі. Напередодні Різдва 1968 року астронавти NASA вперше в історії опинилися на орбіті навколо Місяця. NASA планує повторити цей подвиг у 2026 році.