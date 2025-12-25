Впервые обнаружена суперкилоновая: двойной взрыв звезды бросает вызов физике

Двойной взрыв, при котором умирающая звезда разделяется на две части, которые затем соединяются, может быть первым наблюдаемым случаем так называемой суперкилоновой.

Астрономы считают, что они, возможно, впервые обнаружили двойной взрыв звезды, который ранее никогда не видели, но согласно теориям, он может происходить. Умирающая звезда сначала взорвалась, разделилась на два сверхплотных объекта, которые затем столкнулись, что привело к еще одному взрыву. Этот двойной взрыв создал гравитационные волны, то есть пульсации в ткани пространства-времени и некоторые из самых тяжелых химических элементов во Вселенной. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

Сверхновая и килоновая: что это?

Большинство массивных звезд заканчивают свою жизнь, сжимаясь под действием своей гравитации и взрываясь в виде сверхновой. В результате в космос попадают тяжелые химические элементы, например, как углерод и железо.

Но существует еще один звездный взрыв – килоновая. Он происходит, когда сталкиваются две нейтронные звезды. Это сверхплотные остатки массивных звезд диаметром примерно 20 километров, но с массой большей, чем у Солнца. В результате этих взрывов в космос попадают еще более тяжелые химические элементы, такие как золото.

Астрономы давно предполагали, что может существовать еще один тип звездного взрыва: так называемая суперкилоновая, которая сочетает в себе взрыв сверхновой и килоновой. Ранее ученые никогда не видели такой взрыв, но теперь считают, что они, возможно, его впервые обнаружили. Хотя для подтверждения этих выводов нужны новые наблюдения.

Редкий двойной взрыв звезды

Астрономы с помощью детекторов гравитационных волн обнаружили слабый сигнал гравитационных волн, соответствующий слиянию двух сверхплотных и компактных объектов, то есть нейтронных звезд. Это событие получило название AT2025ulz.

Затем с помощью наземных телескопов астрономы обнаружили в той же части космоса быстро затухающую красную точку света. Поведение этого объекта напоминало единственную подтвержденную килоновую — GW170817. Она была обнаружена в 2017 году. Красное свечение нового астрономического события соответствовало образованию таких тяжелых химических элементов, как золото и платина.

Обычно килоновые быстро теряют яркость, но событие AT2025ulz неожиданно для ученых стало ярче. Астрономы обнаружили, что свет смещается в более синюю часть электромагнитного спектра и были обнаружены признаки выброса водорода. Это характерный признак взрыва сверхновой, а не килоновой. Астрономы обнаружили выбросы водорода и гелия, а это значит, что массивная звезда сбросила большую часть своих внешних слоев перед взрывом.

Авторы исследования считают, что изначально массивная звезда взорвалась как сверхновая. Но после взрыва образовалась не одна, а две нейтронные звезды. Эти сверхплотные и небольшие объекты затем столкнулись в течение нескольких часов, что привело к появлению взрыва килоновой.

Таким образом астрономы пришли к выводу, что они, возможно, впервые стали свидетелями гибридного звездного взрыва под названием суперкилоновая.

Открытие бросает вызов физике

Но данные наблюдений озадачили ученых. Они показывают с вероятностью в 99%, что одна из двух нейтронных звезд имела массу меньшую, чем у Солнца. Но это противоречит традиционной звездной физике, предсказывающей, что нейтронные звезды не должны иметь массу меньше, чем 1,2 массы Солнца. Пока что этот момент астрономы объяснить не могут, хотя есть некоторые предположения.

Теперь ученым нужно подтвердить свои выводы с помощью новых наблюдений. В частности, ученые хотят обнаружить больше суперкилоновых, чтобы доказать, что эти редкие звездные взрывы действительно существуют.

