Астрономы обнаружили более 100 новых спутников планет в Солнечной системе (фото)

За последний год астрономы обнаружили более сотни ранее неизвестных спутников Сатурна и один новый спутник Урана. Ученые считают, что еще не все спутники планет были обнаружены.

В 2025 году, астрономы обнаружили 129 новых спутников планет в Солнечной системе: один у Урана и 128 у Сатурна. Теперь планета Сатурн является абсолютным рекордсменом по количеству спутников среди всех планет Солнечной системы. Ученые считают, что даже если удастся обнаружить новые спутники, то вряд ли у какой-либо планеты их будет больше, чему Сатурна, пишет New Scientist.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

До марта 2025 года планетой в Солнечной системе с наибольшим количеством спутников являлся Сатурн. Известно было, что у планеты их 146. Этот газовый гигант известен свои хорошо выраженными кольцами. Хотя они есть и у других гигантских планет, которые вращаются вокруг Солнца, у Юпитера, Урана и Нептуна, у Сатурна кольца наиболее хорошо видны.

Відео дня

Но в марте этого года астрономы обнаружили 128 ранее неизвестных спутников у Сатурна. Они слишком тусклые и маленькие, а потому их ранее было сложно найти. Пока что эти спутники не получили официальные названия. Таким образом, по состоянию на декабрь 2025 года у Сатурна 274 спутника. Это абсолютный рекорд, который, как считают ученые не будет побит ни одной другой планетой в Солнечной системе, даже если будут обнаружены новые спутники.

По состоянию на декабрь 2025 года у Сатурна 274 спутника Фото: NASA

Для сравнения на втором месте по количеству спутников находится Юпитер. Это самый близкий к нам газовый гигант и самая большая планета Солнечной системы. У Юпитера по состоянию на декабрь 2025 года 95 спутников. Напоминаем, что у Венеры и Меркурия спутников нет, У Марса – два спутника, у Нептуна – 16, а у Земли есть только одна Луна. Всего у планет Солнечной системы по состоянию на декабрь 2025 года есть 417 спутников.Для сравнения на втором месте по количеству спутников находится Юпитер. Это самый близкий к нам газовый гигант и самая большая планета Солнечной системы. У Юпитера по состоянию на декабрь 2025 года 95 спутников. Напоминаем, что у Венеры и Меркурия спутников нет, а у Земли есть только одна Луна.

На втором месте по количеству спутников находится Юпитер. У этой планеты их 95 Фото: space.com

Новые спутники Сатурна не имеют сферической формы, как у Луны. Они больше похожи на картофелины размером в несколько километров. Астрономы считают, что они были притянуты гравитацией Сатурна и не образовались вместе с планетой более 4 миллиардов лет назад.

По состоянию на декабрь 2025 года у Урана 29 спутников Фото: NASA

До августа 2025 года астрономы считали, что у Урана, который является седьмой, то есть предпоследней планетой Солнечной системы, имеется 28 спутников. Но астрономы обнаружили новый небольшой и тусклый спутник, который имеет предварительное название S/2025 U1. По оценкам ученых его размер составляет примерно 10 километров. Это самый маленький спутник Урана. Таким образом по состоянию на декабрь 2025 года у Урана 29 спутников. Скорее всего он получит официальное название в честь имени персонажа из пьес Шекспира, ведь другие спутники Урана названы были именно таким образом.

Найджел Мейсон из Кентского университета, Великобритания, говорит, что в Солнечной системе, особенно вокруг Нептуна и Урана, вероятно, будет обнаружено еще много новых спутников, хотя самые большие из них, вероятно, уже известны.

Чем больше спутников находят астрономы, тем больше информации они получают о том, как образовались такие миры. Эти данные можно использовать для обновления моделей формирования планет, весь этот процесс изучен не так хорошо, как хотелось бы, говорит Мейсон.

Как уже писал Фокус, умирающие звезды показали судьбу Земли: смерть нашей планеты наступит раньше, чем считалось. Исследование стареющих звезд, похожих на Солнце, показывает, что они, вероятно, поглощают свои ближайшие планеты.