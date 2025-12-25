Астрономи виявили понад 100 нових супутників планет у Сонячній системі (фото)

За останній рік астрономи виявили понад сотню раніше невідомих супутників Сатурна і один новий супутник Урана. Вчені вважають, що ще не всі супутники планет були виявлені.

У 2025 році, астрономи виявили 129 нових супутників планет у Сонячній системі: один в Урана і 128 у Сатурна. Тепер планета Сатурн є абсолютним рекордсменом за кількістю супутників серед усіх планет Сонячної системи. Вчені вважають, що навіть якщо вдасться виявити нові супутники, то навряд чи будь-яка планета їх матиме більше, ніж Сатурн, пише New Scientist.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

До березня 2025 року планетою в Сонячній системі з найбільшою кількістю супутників був Сатурн. Відомо було, що у планети їх 146. Цей газовий гігант відомий своїми добре вираженими кільцями. Хоча вони є і в інших гігантських планет, які обертаються навколо Сонця, у Юпітера, Урана і Нептуна, у Сатурна кільця найкраще видно.

Відео дня

Але в березні цього року астрономи виявили 128 раніше невідомих супутників у Сатурна. Вони занадто тьмяні та маленькі, а тому їх раніше було складно знайти. Поки що ці супутники не отримали офіційні назви. Таким чином, станом на грудень 2025 року у Сатурна 274 супутники. Це абсолютний рекорд, який, як вважають учені, не буде побитий жодною іншою планетою в Сонячній системі, навіть якщо будуть виявлені нові супутники.

Станом на грудень 2025 року у Сатурна 274 супутники Фото: NASA

Для порівняння на другому місці за кількістю супутників перебуває Юпітер. Це найближчий до нас газовий гігант і найбільша планета Сонячної системи. У Юпітера станом на грудень 2025 року 95 супутників. Нагадуємо, що у Венери і Меркурія супутників немає, у Марса — два супутники, у Нептуна — 16, а у Землі є тільки один Місяць. Загалом у планет Сонячної системи станом на грудень 2025 року є 417 супутників. Для порівняння, на другому місці за кількістю супутників перебуває Юпітер. Це найближчий до нас газовий гігант і найбільша планета Сонячної системи. У Юпітера станом на грудень 2025 року 95 супутників. Нагадуємо, що у Венери і Меркурія супутників немає, а у Землі є тільки один Місяць.

На другому місці за кількістю супутників перебуває Юпітер. У цієї планети їх 95 Фото: space.com

Нові супутники Сатурна не мають сферичної форми, як у Місяця. Вони більше схожі на картоплини розміром у кілька кілометрів. Астрономи вважають, що вони були притягнуті гравітацією Сатурна і не утворилися разом із планетою понад 4 мільярди років тому.

Станом на грудень 2025 року в Урана 29 супутників Фото: solar-system

До серпня 2025 року астрономи вважали, що в Урана, який є сьомою, тобто передостанньою планетою Сонячної системи, є 28 супутників. Але астрономи виявили новий невеликий і тьмяний супутник, який має попередню назву S/2025 U1. За оцінками вчених його розмір становить приблизно 10 кілометрів. Це найменший супутник Урану. Таким чином станом на грудень 2025 року в Урана 29 супутників. Найімовірніше він отримає офіційну назву на честь імені персонажа з п'єс Шекспіра, адже інші супутники Урану названі були саме таким чином.

Найджел Мейсон із Кентського університету, Велика Британія, каже, що в Сонячній системі, особливо навколо Нептуна й Урана, ймовірно, буде виявлено ще багато нових супутників, хоча найбільші з них, імовірно, вже відомі.

Що більше супутників знаходять астрономи, то більше інформації вони отримують про те, як утворилися такі світи. Ці дані можна використовувати для оновлення моделей формування планет, весь цей процес вивчений не так добре, як хотілося б, каже Мейсон.

Як уже писав Фокус, вмираючі зірки показали долю Землі: смерть нашої планети настане раніше, ніж вважалося. Дослідження старіючих зірок, схожих на Сонце, показує, що вони, ймовірно, поглинають свої найближчі планети.