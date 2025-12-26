Уперше в космосі виявлено систему з трьох поглиначів матерії: посилають радіосигнали (фото)

Вчені зробили захоплююче відкриття. Вони виявили потрійну систему надмасивних чорних дір, які активно поглинають речовину, і кожна з них випромінює потужні радіосигнали.

Астрономи вперше виявили потрійну систему, в якій три галактики, кожна з яких містить активну надмасивну чорну діру, перебувають у процесі злиття. Це перша потрійна система, в якій всі три галактики містять надмасивні чорні діри, що активно поглинають матерію і випускають радіовипромінювання. Ця рідкісна космічна конфігурація надає унікальну можливість вивчити складну взаємодію між чорними дірами та їхніми галактиками-господарями. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Daily Galaxy.

Астрономи підтвердили існування дуже рідкісної системи. Вони виявили три надмасивні чорні діри, що активно поглинають речовину, всередині трьох галактик, які зливаються. Ця потрійна система, спостережувана завдяки потужному радіовипромінюванню, знаменує собою важливу віху у вивченні злиттів галактик і ролі чорних дір в еволюції гаалктик.

Потрійна система отримала назву J1218/1219+1035 і розташована вона приблизно за 1,2 мільярда світлових років від Землі. Три галактики в системі J1218/1219+1035 перебувають у процесі злиття, і відстань між їхніми ядрами, де знаходяться чорні діри, становить від 22 до 97 тисяч світлових років. Таким чином система являє собою динамічно пов'язану групу.

Ця потрійна система є ще одним доказом того, що великі галактики, як-от Чумацький Шлях, зростають завдяки багаторазовим зіткненням і злиттям із меншими галактиками.

Вважається, що злиття галактик є найважливішою фазою в житті галактик, коли гравітаційні взаємодії можуть запускати утворення нових зірок, руйнувати галактичні структури і призводити до зростання центральних надмасивних чорних дір.

Зображення рідкісної потрійної системи J1218/1219+1035 Фото: phys.org

Потрійні системи галактик з активними чорними дірами зустрічаються дуже рідко. Спостереження за ними дає можливість зрозуміти, як масивні галактики та їхні чорні діри ростуть разом. Особливість системи J1218/1219+1035 полягає в тому, що під час злиття галактик усі три центральні чорні діри активно поглинають речовину. Раніше астрономи бачили в таких системах лише одну або дві активні чорні діри.

Коли дві або більше галактик стикаються, їхні центральні надмасивні чорні діри часто притягуються одна до одної гравітаційними силами. Цей процес може призвести до подальшого злиття чорних дір в одну, ще більш масивну чорну діру. Але в цій потрійній системі цього не відбувається.

Однією з особливостей цієї системи є те, що всі три надмасивні чорні діри випромінюють потужні радіохвилі. Цей тип випромінювання характерний для активних ядер галактик, де чорна діра в центрі притягує величезну кількість газу і пилу. У міру того, як цей матеріал рухається по спіралі до чорної діри, він нагрівається і випускає випромінювання в усьому електромагнітному спектрі, включно з радіохвилями.

