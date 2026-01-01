Суперлуние, затмение и микролуние: какие астрономические события можно увидеть в 2026 году

Многие люди отслеживают даты полнолуния, чтобы лучше планировать наблюдения за небом, и 2026 год включает несколько значительных лунных событий. В течение года можно будет наблюдать 13 полнолуний, а также редкие затмения.

Январь будет особенно значимым, поскольку в нем можно наблюдать яркое полнолуние, видимое в большей части мира, пишет Live Science.

Январское полнолуние, известное как "Волчья луна", можно будет увидеть 3 января и оно достигнет своей полной фазы в 5:02 утра по восточному стандартному времени (12:02 по киевскому времени).

Это событие завершит серию из четырех Суперлуний, которая началась в октябре и продолжалась в течение ноября и декабря. В 2026 году можно будет наблюдать три Суперлуния и два лунных затмения, одно из которых будет полным и видимым из частей Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Суперлуние 19 марта 2011 года (справа) по сравнению со средним размером Луны 20 декабря 2010 года (слева), наблюдаемое с Земли Фото: Википедия

Суперлуние можно наблюдать когда полная луна появлялась вблизи перигея, ближайшей точки своей эллиптической орбиты вокруг Земли. Это положение делает луну немного больше и ярче, чем обычно.

Противоположное событие, микролуние, происходит когда полная луна появляется вблизи апогея, самой отдаленной точки своей орбиты.

В марте состоится два лунных затмения, одно из которых будет полным Фото: Jan Reichelt

В марте состоится два лунных затмения, одно из которых будет полным. Оно произойдет 3-го марта, когда луна пройдет через внутреннюю тень Земли, из-за чего она на короткое время приобретет красный оттенок. В августе состоится частичное лунное затмение.

Полные месяцы 2026 года

Согласно сайту timeanddate.com, в 2026 году можно будет наблюдать полнолуние в такие даты:

3 января: Волчий месяц (12:02 по киевскому времени) — Суперлуние (12:02 по киевскому времени) — Суперлуние

2 февраля: Снежная луна (00:09 по киевскому времени)

3 марта: Червивая Луна (13:37 по киевскому времени) — полное лунное затмение

2 апреля: Розовая Луна (04:11 UTC по киевскому времени)

1 мая: Цветочная Луна (19:23 по киевскому времени)

31 мая: Голубая Луна (10:45 по киевскому времени)

30 июня: Клубничная луна (01:56 по киевскому времени) — микролуна

29 июля: Луна оленя (16:35 по киевскому времени)

28 августа: Луна осетра (06:18 по киевскому времени) — частичное лунное затмение

26 сентября: Луна урожая (18:49 по киевскому времени)

26 октября: Луна охотника (06:11 по киевскому времени)

24 ноября: Бобровая луна (16:53 по киевскому времени) — Суперлуна

24 декабря: Холодная луна (03:28 по киевскому времени) — Суперлуние

Фазы луны

Обычно ученые разделяют 29,5-дневный цикл Луны на восемь отдельных фаз, исходя из того, как Луна, Земля и Солнце располагались относительно друг друга. Цикл начинается с новолуния, когда Луна проходит непосредственно между Землей и Солнцем.

Обычно ученые разделяют 29,5-дневный цикл Луны на восемь отдельных фаз Фото: NASA/Bill Dunford

Во время этой фазы Луна не видна с Земли, поскольку солнечный свет не отражается от ее стороны, обращенной к Земле.

Новолуние также является единственным моментом, когда может произойти солнечное затмение. В 2026 году произойдут два центральных солнечных затмения: кольцеобразное затмение 17 февраля и полное солнечное затмение 12 августа.

По мере удаления Луны от прямой линии Солнца, все больше света отражается от ее поверхности, обозначая фазы роста.

Первой видимой фазой является растущий серп, за которым следует первая четверть, когда половина видимой поверхности Луны была освещена. Далее следует фаза растущей Луны, когда освещено более половины Луны, но она еще не полная.

Середина цикла — полнолуние, которое восходит, когда Луна и Солнце находятся по разные стороны Земли. На этой стадии вся сторона Луны, обращенная к Земле, является освещенной.

После этого начинается фаза убывания. По мере того как отраженный свет продолжал уменьшаться, Луна возвращается к новолунию, завершая цикл и начиная процесс заново.

