Що знали китайці про одне з Семи чудес світу: вчені знайшли письмові свідчення

Контакти між середземноморським світом і Китаєм залишалися вкрай обмеженими в античність і середньовіччя, проте письмові джерела свідчать, що знання все ж передавалися на великі відстані. Вчені виявили описи Александрії у китайському тексті XIII століття.

Цей опис був написаний Чжао Рукуо, китайським чиновником, пов'язаним з імператорським родом династії Сун. Між 1224 і 1225 роками він уклав "Чжу Фань Чжі", що часто перекладається як "Записки про іноземців", — текст, який узагальнював інформацію про землі далеко за межами Китаю, пише Greekreporter.

Хоча Чжао ніколи не залишав південний Китай, його роль як наглядача за морською торгівлею дозволяла йому спілкуватися з купцями, переглядати карти та вивчати іноземні товари, що надходили через порт Цюаньчжоу. Використовуючи ці джерела, він записав детальну інформацію про майже шістдесят іноземних регіонів, зокрема місто, яке він назвав "Егентуо", що є кантонською версією арабської назви Александрії.

Чжао Рукуо приділив особливу увагу Александрійському маяку, описавши його як величезну вежу, що стоїть біля моря. Він написав, що "У них є легенда про те, що в давнину надзвичайна людина на ім’я Кугені побудував велику вежу біля моря".

Ім'я Кугені, ймовірно, посилається на Александра Македонського й є кантонською транслітерацією Зу-ль-Карнайна, оегендарської ісламської фігури, яку пов'язуть з Александром.

Чжао також значно перебільшив розміри вежі, стверджуючи, що її висота досягала понад 600 метрів і що вона могла прихистити все населення міста під час облоги. Археологічні та історичні дані свідчать, що висота маяка становила від 103 до 117 метрів.

Попри це, Александрійський маяк був одним із семи чудес стародавнього світу, побудований із білих кам'яних блоків і здатний проєктувати світло на відстань до 47 кілометрів. Чжао також зазначив, що на вершині маяка було велике дзеркало, яке, на його думку, могло заздалегідь виявляти наближення ворожих флотів.

Цей опис ілюструє, як інформація поширювалася по Євразії задовго до появи сучасних засобів комунікації. Навіть з перебільшеними деталями опис Чжао Рукуо відображає справжнє уявлення про середземноморські пам'ятки в Китаї епохи Сун.

Його робота показує, як торгівельні мережі, усні звіти та письмові джерела дозволяли віддаленим суспільствам формувати уявлення одне про одного, надаючи цінну інформацію про середньовічний глобальний обмін знаннями.

