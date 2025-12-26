Докази раннього паломництва: у Юдейській пустелі виявили старовинний артефакт (фото)

Під час археологічних розкопок у Гірканії, віддаленому місці в Юдейській пустелі археологи виявили свідчення ранньої християнської паломницької діяльності. Вирізана з вапняку форма показала, що паломництво в цьому регіоні сприяло розвитку місцевого виробництва та торгівлі 1400 років тому.

Про це відкриття повідомили дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі. Знахідку ідентифікували як двокомпонентну форму, що використовувалася для лиття ампул — невеликих флаконів, позначених декоративним хрестом і грецьким написом, що перекладається як "Благословення Господнє зі святих місць", пише Arkeonews.

Ці посудини, ймовірно, продавали паломникам і наповнювали олією, водою або землею, пов'язаною зі священними місцями, перед тим як їх транспортували по Середземномор'ю.

Аналіз датовав форму VI-VII століттями н. е., періодом, коли християнські монастирі поширювалися по всій Юдейській пустелі. Місцевість Гірканія розташована на схід від Єрусалима і виходить на круті пустельні ущелини.

Гірканія спочатку була заснована як фортеця Хасмонеїв, пізніше перебудована за часів Ірода Великого і зрештою перетворена на монастир, пов'язаний зі святим Савою. Подібні ампули, виявлені в Північній Італії та інших частинах Європи, свідчать про те, що паломники перевозили ці флакони на великі відстані, пов'язуючи віддалені регіони зі Святою Землею через спільні релігійні символи.

Юдейська пустеля відігравала ключову роль у ранньохристиянському монастирському житті. Її ізольованість вважалася духовно значущою, а розташування поблизу Єрусалима забезпечувало доступ до паломницьких маршрутів і торгових шляхів.

Монастирі в цьому районі надавали їжу, житло та релігійні предмети мандрівникам, які пересувалися між такими великими священними центрами, як Єрусалим та Вифлеєм. Наявність виробничої форми свідчить про те, що реміснича діяльність велася або в монастирі, або поблизу нього, забезпечуючи постійний потік відвідувачів.

Додаткові артефакти, знайдені в Гірканії, включаючи золоті монети, золотий перстень, фрагменти написів і кам'яну кришку реліквіарію, допомагають реконструювати повсякденне життя на цьому місці. Ці предмети свідчать про те, що монастир був не тільки місцем поклоніння. Він також служив місцем контакту між ченцями і паломниками, поєднуючи духовні практики з економічним обміном.

Ці знахідки також допомагають пояснити, чому подібні фляги для паломників з'являються далеко за межами регіону. Повертаючись додому, мандрівники везли з собою предмети, що відображали релігійний ландшафт Юдейської пустелі.

Збереження таких місць, як Гірканія, залишається надзвичайно важливим, оскільки вони дають уявлення про християнське життя, пересування та вірування в епоху Візантії та демонструють, як віра впливала на подорожі та місцеве виробництво.

