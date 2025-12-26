Доказательства раннего паломничества: в Иудейской пустыне обнаружили старинный артефакт (фото)

Во время археологических раскопок в Гиркании, отдаленном месте в Иудейской пустыне археологи обнаружили свидетельства ранней христианской паломнической деятельности. Вырезанная из известняка форма показала, что паломничество в этом регионе способствовало развитию местного производства и торговли 1400 лет назад.

Об этом открытии сообщили исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме. Находку идентифицировали как двухкомпонентную форму, использовавшуюся для литья ампул — небольших флаконов, обозначенных декоративным крестом и греческой надписью, что переводится как "Благословение Господне из святых мест", пишет Arkeonews.

Эти сосуды, вероятно, продавали паломникам и наполняли маслом, водой или землей, связанной со священными местами, перед тем как их транспортировали по Средиземноморью.

Анализ датировал форму VI-VII веками н. э., периодом, когда христианские монастыри распространялись по всей Иудейской пустыне. Местность Гиркания расположена к востоку от Иерусалима и выходит на крутые пустынные ущелья.

Гиркания первоначально была основана как крепость Хасмонеев, позже перестроена во времена Ирода Великого и в конце концов превращена в монастырь, связанный со святым Саввой. Подобные ампулы, обнаруженные в Северной Италии и других частях Европы, свидетельствуют о том, что паломники перевозили эти флаконы на большие расстояния, связывая отдаленные регионы со Святой Землей через общие религиозные символы.

Иудейская пустыня играла ключевую роль в раннехристианской монастырской жизни. Ее изолированность считалась духовно значимой, а расположение вблизи Иерусалима обеспечивало доступ к паломническим маршрутам и торговым путям.

Монастыри в этом районе предоставляли еду, жилье и религиозные предметы путешественникам, которые передвигались между такими крупными священными центрами, как Иерусалим и Вифлеем. Наличие производственной формы свидетельствует о том, что ремесленная деятельность велась либо в монастыре, либо вблизи него, обеспечивая постоянный поток посетителей.

Дополнительные артефакты, найденные в Гиркании, включая золотые монеты, золотой перстень, фрагменты надписей и каменную крышку реликвиария, помогают реконструировать повседневную жизнь на этом месте. Эти предметы свидетельствуют о том, что монастырь был не только местом поклонения. Он также служил местом контакта между монахами и паломниками, сочетая духовные практики с экономическим обменом.

Эти находки также помогают объяснить, почему подобные фляги для паломников появляются далеко за пределами региона. Возвращаясь домой, путешественники везли с собой предметы, отражающие религиозный ландшафт Иудейской пустыни.

Сохранение таких мест, как Гиркания, остается чрезвычайно важным, поскольку они дают представление о христианской жизни, передвижениях и верованиях в эпоху Византии и демонстрируют, как вера влияла на путешествия и местное производство.

