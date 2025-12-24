Археологи нашли странное захоронение в Шотландии: похороненные там люди умерли одновременно (фото)

В Шотландии археологи обнаружили необычное захоронение бронзового века, которое отличается от большинства известных мест в этом регионе. Кремированные останки принадлежали по меньшей мере восьми лицам, размещенным в пяти керамических урнах, что свидетельствует о том, что они были похоронены после одного события, а не в течение длительного периода.

Согласно исследованию, захоронение отличалось от многих захоронений бронзового века в Шотландии, которые использовались на протяжении нескольких поколений. В этом случае урны были плотно сгруппированы и, судя по всему, были похоронены одновременно, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи отметили, что сосуды были "плотно расположены, создавая впечатление, что их похоронили вместе", и оставались практически нетронутыми, пока недавняя сельскохозяйственная деятельность не нанесла им ущерб.

Відео дня

Захоронение обнаружили на холме Твентишилинг в юго-западной Шотландии во время раскопок Фото: GUARD Archaeology

Захоронение обнаружили на холме Твентишилинг в юго-западной Шотландии во время раскопок компании Guard Archaeology, проведенных в 2020 и 2021 годах перед строительством ветровой электростанции.

Урны нашли в центре кургана, внутри ямы шириной около одного метра, окруженной камнями. Радиоуглеродное датирование угля и других органических материалов позволило установить, что захоронение датируется периодом между 1439 и 1287 годами до н. э.

Урны нашли в центре кургана, внутри ямы шириной около одного метра, окруженной камнями Фото: GUARD Archaeology

Три урны содержали останки взрослого человека и ребенка, а две — по одному взрослому человеку. Исследователи предположили, что все лица, вероятно, умерли примерно в одно и то же время, возможно, из-за голода, болезней или конфликтов. Доказательства показали, что тела были кремированы до полного разложения, что указывает на быстрый процесс захоронения, который отличался от типичных практик того периода.

Эта редкая массовая кремация дала представление о том, как общины бронзового века в Шотландии реагировали на кризисы и смерть. Эти лица, вероятно, были местными фермерами, которые жили вблизи места захоронения, хотя поблизости пока не найдено ни одного поселения.

Важно

Ни цемента, ни металла: почему удивительные башни Сардинии стоят уже тысячи лет (фото)

Поскольку в этой местности задокументировано немного археологических находок, эта находка продемонстрировала потенциал будущих исследований региона.

Ранее Фокус писал о необычном артефакте, найденном в Казахстане. Ученые считают его одним из самых важных за последние десятилетия.

Также мы рассказывали о древних подземельях, которые нашли в Ивано-Франковске. Ученые обнаружили крипты под Армянской церковью, датированной XVIII веком.