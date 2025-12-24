Важнейший артефакт последних десятилетий обнаружили в музее: что такое "Надпись Культебе" (фото)

Археологическая находка на юге Казахстана изменила современные представления о ранней тюркской письменности и истории огузов. Известняковый артефакт "Надпись Культебе" нашли вблизи Туркестана и он свидетельствует о том, что огузские тюрки использовали письменность гораздо раньше, чем считали ученые.

Надпись Культебе обнаружили в селе Орангай, неподалеку от руин огузского поселения Культебе. Ее заметили в небольшом школьном музее, в который артефакт попал после незаконных раскопок в 1990-х годах, пишет Arkeonews.

Текст написан старотюркской рунической письменностью и был официально представлен исследователям в 2025 году после анализа специалистами по тюркской эпиграфике. Несмотря на то, что строка короткая, эксперты считают артефакт одной из важнейших находок, связанных с огузами, за последние десятилетия.

Текст написан старотюркской рунической письменностью и был официально представлен исследователям в 2025 году после анализа специалистами по тюркской эпиграфике Фото: İhsan Erkoç

Исторические и археологические данные датируют надпись IX или X веком, когда группы огузов жили вдоль бассейна реки Сырдарья. Этот период предшествует распространенному мнению, что огузский турецкий язык стал письменным лишь в XIII веке с распространением арабского письма.

Одно из возможных прочтений текста — "Kazar qan qul", что часто переводится как "слуга хазарского кагана". Если это верно, то это может указывать на политические связи между государством Огуз Ябгу и Хазарским каганатом. Высеченный символ под строкой может представлять племенную тамгу или речной знак, оба из которых были распространены в тюркской культуре того времени.

Надпись Культебе имеет важное значение, поскольку она меняет представление о грамотности среди огузов до селджукского периода. Она подтверждает данные других находок вблизи Туркестана, которые свидетельствуют о местном использовании тюркского письма задолго до того, как арабские буквы стали доминирующими.

Эта находка демонстрирует важность Казахстана как ключевого региона для ранней тюркской культуры и показывает, почему тщательное изучение региональных музейных коллекций остается чрезвычайно важным.

