Это место до сих пор никто не находил: ученые из Норвегии обнаружили древние наскальные рисунки

Археологи обнаружили ранее неизвестные наскальные рисунки каменного века вблизи муниципалитета Тингволл в округе Мере-ог-Ромсдал, Норвегия. Эта местность известна своей концентрацией доисторического наскального искусства.

Этот район давно считается одним из ключевых мест Северной Европы для изучения раннего человеческого самовыражения. Ранее проведенные исследования задокументировали 25 отдельных участков наскального искусства на двух основных объектах, пишет Heritage Daily.

Новые рисунки, обнаруженные Яном Магне Гьерде и Дагом-Ойвиндом Энгтро Солемом, представляют отдельный район наскального искусства, который ранее не был зарегистрирован. По словам исследователей, изображения включают нарисованные фигуры рыб, вероятно лосося или палтуса, а также геометрические фигуры, которые интерпретируются как символическое изображение лодки.

Солем объяснил, что для детального изучения поверхности была использована цифровая обработка цветов, отметив: "Мы изменили цвета изображений, чтобы подробнее изучить следы на скале, и тогда не осталось никаких сомнений. Эти красные линии были нарисованы людьми".

В отличие от петроглифов, которые высечены непосредственно в камне, такие изображения создавали путем нанесения пигмента, чаще всего красной охры, на поверхность скалы. Установить точный возраст остается сложно, но специалисты считают, что рисунки были сделаны между 3000 и 7000 лет назад.

Гьерде отметил, что наскальное искусство очень уязвимо к воздействию окружающей среды, объяснив, что постоянный контакт с влагой, изменения температуры и естественная эрозия вызывают постепенное выцветание, а уровень сохранности значительно отличается от одного места к другому.

Эта находка добавляет еще большей важности району Тингволл и указывает на насущную потребность в его сохранении. Для оценки состояния рисунков, многие из которых быстро разрушаются, были привлечены эксперты по консервации наскального искусства.

Важно

В то же время Норвежский институт исследований культурного наследия тесно сотрудничает с Советом графства Мере-ог-Ромсдал и Научным музеем NTNU с целью поддержки исследований и мероприятий по долгосрочной защите. Эти усилия направлены на то, чтобы редкие свидетельства ранней жизни человека в Норвегии остались доступными для будущих исследований.

