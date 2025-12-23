Це місце досі ніхто не знаходив: науковці з Норвегії виявили древні наскельні малюнки

Археологи виявили раніше невідомі наскельні малюнки кам'яної доби поблизу муніципалітету Тінгволл в окрузі Мере-ог-Ромсдал, Норвегія. Ця місцевість відома своєю концентрацією доісторичного наскельного мистецтва.

Цей район давно вважається одним з ключових місць Північної Європи для вивчення раннього людського самовираження. Раніше проведені дослідження задокументували 25 окремих ділянок наскельного мистецтва на двох основних об'єктах, пише Heritage Daily.

Нові малюнки, виявлені Яном Магне Гьєрде та Дагом-Ойвіндом Енгтро Солемом, представляють окремий район наскельного мистецтва, який раніше не був зареєстрований. За словами дослідників, зображення включають намальовані фігури риб, ймовірно лосося або палтуса, а також геометричні фігури, які інтерпретуються як символічне зображення човна.

Солем пояснив, що для детального вивчення поверхні було використано цифрову обробку кольорів, зазначивши: "Ми змінили кольори зображень, щоб детальніше вивчити сліди на скелі, і тоді не залишилося жодних сумнівів. Ці червоні лінії були намальовані людьми".

На відміну від петрогліфів, які висічені безпосередньо в камені, такі зображення створювали шляхом нанесення пігменту, найчастіше червоної охри, на поверхню скелі. Встановити точний вік залишається складно, але фахівці вважають, що малюнки були зроблені між 3000 і 7000 років тому.

Гьєрде зазначив, що наскельне мистецтво дуже вразливе до впливу навколишнього середовища, пояснивши, що постійний контакт з вологою, зміни температури та природна ерозія спричиняють поступове вицвітання, а рівень збереження значно відрізняється від одного місця до іншого.

Ця знахідка додає ще більшої важливості району Тінгволл і вказує на нагальну потребу в його збереженні. Для оцінки стану малюнків, багато з яких швидко руйнуються, були залучені експерти з консервації наскельного мистецтва.

Водночас Норвезький інститут досліджень культурної спадщини тісно співпрацює з Радою графства Мере-ог-Ромсдал та Науковим музеєм NTNU з метою підтримки досліджень та заходів з довгострокового захисту. Ці зусилля спрямовані на те, щоб рідкісні свідчення раннього життя людини в Норвегії залишилися доступними для майбутніх досліджень.

