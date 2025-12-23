Вчені шукають таємні кімнати під пірамідою мая: їм допоможуть космічні мюони
Дослідники готуються до вивчення пірамідального комплексу Ель-Кастільо на півдні Мексики за допомогою сучасного методу візуалізації, щоб визначити, чи існують невідомі камери під кам'яною структурою. Цей комплекс, побудований між VIII та XII століттями н. е., розташований в стародавньому місті Чічен-Іца, важливому центрі політичного та релігійного життя мая.
Споруда, відома як Ель-Кастільо або Храм Кукулькана, була предметом численних досліджень впродовж останнього століття. У 2018 році візуалізація за допомогою електричного опору показала, що піраміда побудована над сенотом, великою порожниною, заповненою водою, глибиною понад 20 метрів, пише Heritage Daily.
Для мая сеноти мали велике духовне значення і були пов'язані з Сібальбою, підземним світом, і Чааком, божеством дощу. Нове дослідження під керівництвом Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH) планує застосувати муографію для пошуку прихованих камер всередині пам'ятки.
Муографія — це неінвазивна техніка, яка вимірює природні космічні мюони для картографування відмінностей у внутрішній щільності масивних споруд. Спочатку метод буде випробувано на двох внутрішніх камерах, виявлених у 1930-х роках під час розкопок тунелів. Якщо ці відомі простори будуть виявлені точно, дослідники можуть поширити аналіз на решту піраміди.Важливо
Результати дослідження можуть допомогти оцінити давні гіпотези, зокрема те, чи слугувала рання споруда всередині Ель-Кастільо королівським похованням. Дослідження демонструє, як неінвазивна технологія може розширити археологічні дослідження, зберігаючи при цьому крихкі об'єкти культурної спадщини.
