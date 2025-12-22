Ні цементу, ні металу: чому дивовижні вежі Сардинії стоять вже тисячі років (фото)

По всій Сардинії височіють масивні кам'яні вежі, побудовані без використання цементу чи металевих опор. Ці стародавні споруди, що датуються бронзовою добою, залишилися недоторканими, попри землетруси, ерозію та плин часу, що викликало питання про те, як така стабільність була досягнута.

Вежі, відомі як нурагі, були побудовані приблизно між 1800 і 700 роками до н. е. і мали кілька форм, від окремих круглих веж до складних укріплених комплексів. Нещодавнє дослідження під керівництвом Аугусто Бортолуссі вивчило їхню конструкцію за допомогою чисельних моделювань, пише Arkeonews.

Дослідження показало, що міцність веж залежала не тільки від великих кам'яних блоків, а й від ущільненого заповнювача з ґрунту, гальки та дрібних каменів, розміщених між внутрішніми та зовнішніми стінами.

Вежі, відомі як нурагі, були побудовані приблизно між 1800 і 700 роками до н. е. і мали кілька форм Фото: A. Bortolussi et al.

У центрі кожної вежі стояла камера толос, утворена складеними каменями, що нахилялися всередину. Самі по собі ці кільця не були стійкими і обвалилися б під власною вагою. Ущільнений наповнювач, що оточував камеру, здавлювався під тиском і створював горизонтальну силу, яка штовхала всередину, стабілізуючи кам'яні кільця в єдину конструктивну систему. Водночас цей тиск штовхав назовні зовнішню стіну, яка була побудована з надзвичайно важких кам'яних блоків, щоб протистояти цій силі за допомогою тертя.

Будівельники зводили споруду шарами, укладаючи внутрішні камені, зовнішні камені та наповнювач на кожному рівні, перш ніж продовжувати будівництво вгору Фото: A. Bortolussi et al.

Дослідження також прояснило, як будувалися вежі. Будівельники зводили споруду шарами, укладаючи внутрішні камені, зовнішні камені та наповнювач на кожному рівні, перш ніж продовжувати будівництво вгору. Цей метод забезпечував стабільність упродовж усього процесу будівництва і відображав практичне розуміння структурної рівноваги, досягнутої без письмової теорії або математики.

Кілька пам'яток розглядаються для включення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тривале існування нурагі показало, що ретельне спостереження та досвід дозволили будівельникам бронзової доби контролювати сили, які сучасна фізика пояснила лише нещодавно.

