Найбільший серед знайдених: у Індії випадково виявили 2000-річний лабіринт

Археологи виявили найбільший відомий круглий кам'яний лабіринт в Індії, розташований у степах Борамані в районі Солапур. Ця пам'ятка додала нових свідчень для розуміння людської діяльності у регіоні, який довгий час був пов'язаний з переміщенням, обміном і регіональною взаємодією, а не з великими міськими центрами.

Виявлена споруда складається з 15 концентричних кам'яних кіл, розташованих у вигляді точних кілець, що ведуть всередину до щільно закрученої спіралі в центрі, пише Heritage Daily.

Джефф Совард, провідний експерт у галузі дослідження лабіринтів, класифікував цю споруду як класичний лабіринт, відзначаючи при цьому її місцеві особливості. "Цей лабіринт належить до класичної родини, але додавання спіралі в центрі є особливістю, дуже характерною для Індії, яку часто називають чакравюха", — сказав він.

Чакравюха — це складне військове формування, описане в індуїстському епосі "Махабхарата", призначене для оточення супротивників за допомогою декількох оборонних ліній. Його візуальна схожість з візерунками лабіринту була визнана в індійських символічних традиціях впродовж століть.

Пам'ятку виявили не під час розкопок: її помітили дослідники з місцевої організації охорони дикої природи під час рутинних польових робіт, які потім повідомили про це археологам.

Вчені оцінили вік лабіринту майже в 2000 років, датуючи його династією Сатавахана, періодом, пов'язаним з торгівлею та культурним обміном. Археологи відзначили схожість між кам'яними візерунками та мотивами, знайденими на римських монетах, що свідчить про торгівельні зв'язки між Індією та римським світом.

Такі внутрішні орієнтири, можливо, допомагали купцям перевозити товари, такі як спеції, шовк та індиго, із західного узбережжя, що вказує на важливість цього місця в ранніх торгівельних мережах.

