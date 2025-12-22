Самый большой среди найденных: в Индии случайно обнаружили 2000-летний лабиринт

Археологи обнаружили самый большой известный круглый каменный лабиринт в Индии, расположенный в степях Борамани в районе Солапур. Этот памятник добавил новых свидетельств для понимания человеческой деятельности в регионе, который долгое время был связан с перемещением, обменом и региональным взаимодействием, а не с крупными городскими центрами.

Обнаруженное сооружение состоит из 15 концентрических каменных кругов, расположенных в виде точных колец, ведущих внутрь к плотно закрученной спирали в центре, пишет Heritage Daily.

Джефф Совард, ведущий эксперт в области исследования лабиринтов, классифицировал это сооружение как классический лабиринт, отмечая при этом его местные особенности. "Этот лабиринт принадлежит к классической семье, но добавление спирали в центре является особенностью, очень характерной для Индии, которую часто называют чакравюха", — сказал он.

Чакравюха — это сложное военное формирование, описанное в индуистском эпосе "Махабхарата", предназначенное для окружения противников с помощью нескольких оборонительных линий. Его визуальное сходство с узорами лабиринта было признано в индийских символических традициях на протяжении веков.

Памятник обнаружили не во время раскопок: его заметили исследователи из местной организации охраны дикой природы во время рутинных полевых работ, которые затем сообщили об этом археологам.

Ученые оценили возраст лабиринта почти в 2000 лет, датируя его династией Сатавахана, периодом, связанным с торговлей и культурным обменом. Археологи отметили сходство между каменными узорами и мотивами, найденными на римских монетах, что свидетельствует о торговых связях между Индией и римским миром.

Такие внутренние ориентиры, возможно, помогали купцам перевозить товары, такие как специи, шелк и индиго, с западного побережья, что указывает на важность этого места в ранних торговых сетях.

