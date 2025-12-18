Об этом месте никто не знал: археологи нашли 2500-летний памятник в Афганистане (фото)

Исследователи в восточной части Афганистана обнаружили ранее неизвестное археологическое место, которому более 2500 лет. Это место предоставляет важную информацию для понимания жизни в восточной части Афганистана задолго до того, как христианство дошло до Азии.

Представители Управления информации и культуры Лагмана заявили, что памятник обнаружили в районе Алингар, в долине Сав вблизи деревни Ситун. Предварительные оценки показали, что остатки датируются примерно 1000-500 годами до н. э., что соответствует раннему железному веку, пишет Arkeonews.

Во время начальных исследований археологи обнаружили каменные лестницы и высеченные в склоне холма камеры. Также ученые нашли следы сооружений, указывающие на организованное строительство, а не на краткосрочное или сезонное использование.

Представители органов охраны культурного наследия объяснили, что камеры имеют признаки преднамеренного формирования и планирования. Такие особенности часто свидетельствуют о многократном использовании в течение длительного времени, а не о единичных событиях.

Археологи также обнаружили керамическую посуду, которая, как считается, использовалась для питья жидкости. Хотя такие повседневные предметы просты по форме, их считают весомыми признаками длительного проживания и они помогают исследователям оценить, выполняло ли это место жилые функции, ритуальные цели или и то, и другое.

Провинция Лагман занимала стратегический коридор, соединявший долину Кабула с восточным Афганистаном и более широким регионом Инда. Около 1000 года до н. э. эта территория была домом для ранних ираноязычных общин, а позже, до VI века до н. э., была интегрирована в более крупные политические системы, в частности в Ахеменидскую империю.

Плодородные долины и надежные речные системы способствовали развитию сельского хозяйства, небольших населенных пунктов и регулярному перемещению по всей территории региона.

Сооружения, высеченные в скале, подобные той, что была обнаружена в Алингаре, были известны из нескольких древних мест в восточном Афганистане и соседних районах. Такое строительство требовало планирования и инвестиций в рабочую силу, что свидетельствует о социальной организации и длительном проживании в этой области.

Представители власти отметили, что памятник находится на ранней стадии документирования, и полные раскопки еще не завершены. Ожидается, что дальнейшие исследования и контролируемые раскопки помогут уточнить датировку и культурную интерпретацию.

Это открытие важно для понимания моделей поселения в Лагмане и истории Афганистана. По мере продолжения исследований местность Алингар может предоставить ценные материальные свидетельства о повседневной жизни, архитектурные практики и региональные связи прошлого.

