Артефакты времен Второго Храма: археологи рассказали о новых находках вблизи Иерусалима (фото)

Вблизи Иерусалима, Израиль, археологи обнаружили доказательства того, что повседневная жизнь евреев в период Второго Храма была стабильной, организованной и тесно связанной с окружающим ландшафтом.

Артефакты нашли во время раскопок вблизи Иерусалима на холме Наби Самуил. Специальное подразделение KAMAT Archaeology задокументировало редкую глиняную глиняную масляную лампу, датируемую периодом Хасмонеев, а также стилус для письма, пишет Arkeonews.

Масляная лампа была изготовлена из глины и использовалась с фитилем и маслом для освещения после наступления темноты. Такие лампы были распространены в частных домах и были необходимы для выполнения домашних дел, чтения и социальных взаимодействий.

Стилус, простой, но функциональный инструмент для письма, указывает на грамотность и ведение записей, связанных с управлением, образованием или торговлей. Его наличие свидетельствует о том, что жители вблизи Иерусалима были вовлечены в структурированные социальные системы, а не вели изолированную жизнь, ориентированную на самообеспечение.

Период Хасмонеев, датируемый примерно между 140 и 37 годами до н. э., совпадал с политической независимостью евреев и восстановлением религиозной власти в Иерусалиме. Именно холм Наби Самуил играл ключевую роль в истории региона благодаря своей высоте примерно 885 метров над уровнем моря.

Это место контролировало основные пути доступа в Иерусалим, что объясняло, почему оно оставалось постоянно заселенным на протяжении многих исторических этапов. Археологические слои свидетельствуют о поселениях из израильского и персидского периодов, а также со времен Хасмонеев, за которыми следовали более поздние крестоносцы и османы.

Найденные артефакты подтвердили длительное присутствие евреев вблизи Иерусалима в эпоху Второго Храма и предоставили материальное подтверждение письменных источников. Сохраняя повседневные орудия, а не сосредотачиваясь только на монументальных остатках, археологи прояснили, как традиции, образование и бытовая жизнь поддерживали общины на протяжении поколений.

