Древнейшее в мире изображение меноры: археологи нашли уникальный артефакт

Археологи, исследуя древнюю синагогу в Израиле, обнаружили резной известняковый блок с семиветвевой менорой. Этот артефакт связан с периодом Второго Храма, что сделало камень одним из древнейших известных визуальных свидетельств той эпохи.

Открытие произошло во время раскопок, проведенных перед строительством в Магдале, также известном как Мигдал, древнем поселении, которое традиционно ассоциируется с Марией Магдалиной. Археологи установили, что синагога действовала примерно с 50 года н. э. до ее разрушения и заброшенности около 80 года н. э., пишет Live Science.

Внутри небольшой комнаты, где, как считается, хранились свитки Торы, ученые обнаружили прямоугольный известняковый блок, который сейчас называют камнем Магдалы. Пять сторон были украшены рельефными резьбами, включая изображения предметов синагоги и четко очерченную менору.

Камень Магдалы имел размеры примерно 60 на 50 на 40 сантиметров. Его более длинные стороны имели арочные формы, разделенные колоннами, а верхняя часть была украшена цветочными узорами. На одной узкой стороне была изображена менора, стоявшая на квадратном основании, окруженная амфорами.

Семь ветвей соответствовали описаниям меноры, использовавшейся в ритуалах во Втором Храме. Археолог Мордехай Авиам предположил, что камень служил основой для стола для чтения Торы, а резьба символизировала Святое Святых, внутреннюю святыню Храма в Иерусалиме.

После римского ограбления Иерусалима в 70 году н. э. золотая менора из Второго Храма была вывезена в Рим, а позже выставлена на Арке Тита. Следовательно, камень из Магдалы имеет большую историческую ценность, поскольку свидетельствует о том, что кто-то, кто видел Храм, заказал его изображение перед его разрушением.

В наше время еврейские общины во время празднования Хануки используют девятигильчатую менору, или ханукию, вспоминая более поздние события, связанные с повторным освящением Храма, и сохраняя память о месте, которое имеет центральное значение в еврейской истории.

