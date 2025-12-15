Плавучий дворец последней династии фараонов: археологи обнаружили 2000-летний корабль в гавани Александрии (фото)

Во время работы у средиземноморского побережья Египта археологи обнаружили 2000-летние остатки большой древней лодки, которая, вероятно, служила плавучим дворцом. Открытие было сделано в гавани Александрии, города, который когда-то был политическим и культурным центром Египта.

Затонувший корабль нашли в древней Большой гавани Александрии и он состоит из нескольких хорошо сохранившихся деревянных балок длиной около 28 метров. Судя по этим остаткам, судно изначально было длиной около 35 метров и шириной примерно 7 метров, пишет Live Science.

Французский подводный археолог Франк Годдио высказал мнение, что это судно было таламагосом, греческим термином, означающим "каютный корабль", которым в древних источниках описывали плавучие дворцы, использовавшиеся элитой Птолемеев. По словам Годдио, "остатков такого судна никогда не находили", несмотря на частые упоминания в древних текстах и изображениях в египетском искусстве.

Судно могло иметь ритуальное значение, связанное с римской церемонией, известной как navigatio iside, во время которой богиню Исиду чествовали церемониальным кораблем Фото: Christoph Gerigk ©Franck Goddio/Hilti Foundation

Команда нашла судно в октябре во время раскопок вблизи подводных руин храма Исиды на затонувшем острове Антиродос. Остров когда-то стоял в Портус Магнус, или Большой гавани, до того, как землетрясение около 50 года н. э., вероятно, повредило эту местность и вызвало затопление ее части между IV и VIII веками.

Годдио предположил, что баржа могла иметь богато украшенную центральную каюту и двигаться с помощью весел. Древний писатель Страбон описывал подобные лодки, которыми пользовались состоятельные пассажиры, отмечая, что "они устраивают пиры в каютных кораблях, в которых они заходят в гущу циами и тень листьев".

Остров когда-то стоял в Портус Магнус, или Большой гавани, до того, как землетрясение около 50 года н.э., вероятно, повредило эту местность и вызвало затопление ее части между IV и VIII веками Фото: Franck Goddio ©IEASM

Судно также могло иметь ритуальное значение, связанное с римской церемонией, известной как navigatio iside, во время которой богиню Исиду чествовали церемониальным кораблем.

Хотя точное назначение судна остается неизвестным, исследователи считают, что эта находка является редким доказательством существования роскошных лодок, описанных в исторических источниках. Морской археолог Тимми Гамбин из Мальтийского университета назвал затонувшее судно "впечатляющей находкой", но отметил, что "еще рано определять, для чего именно использовалось это судно".

По мере продолжения исследований, остатки могут предоставить ценную информацию о религии, статусе и досуге на водных путях раннеримского Египта.

