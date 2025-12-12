Покрывали умерших гипсом: археологи обнаружили доказательства существования необычной практики в римской Британии (фото)

Около 1800 лет назад в римской Британии люди, которые готовили тела к захоронению, использовали мягкую гипсоподобную смесь для покрытия умерших, и этот материал сохранил четкие отпечатки пальцев. Эти следы дали редкую возможность увидеть, как общины в этом регионе относились к своим умершим в поздние века римского господства.

Команда исследователей из Йоркского университета, которая работала над проектом "Видеть умерших", исследовала этот необычный метод на основе находок в Йоркшире. Их исследование сосредоточилось на использовании жидкого гипса, который клали внутрь каменных и свинцовых гробов, пишет Live Science.

Хотя гипс стал распространенным строительным материалом в римском мире, его использование в захоронениях оставалось необычным. В регионе было известно не менее 45 таких случаев, но один саркофаг, найденный в 1870-х годах, обнаружил нечто неожиданное: следы руки, которая вручную размазала материал. Как рассказала археолог Морин Кэрролл, "когда мы подняли крышку и начали чистить и сканировать в 3D, мы обнаружили отпечаток руки с пальцами и были поражены".

Один саркофаг, найденный в 1870-х годах, обнаружил следы руки, которая вручную размазала материал Фото: University of York

Гипс, минерал на основе кальция, после нагревания и смешивания с водой превращался в густую жидкость. Это вещество затвердевало вокруг тела, образуя оболочку, похожую на известные слепки в Помпеях. До недавнего времени исследователи считали, что смесь выливали в чрезвычайно горячем состоянии. Однако отпечатки пальцев показали, что ее, по-видимому, наносили в виде мягкой пасты, прижимая и разглаживая по всему телу.

Отпечатки были расположены вдоль внутренних краев гроба, что объясняло, почему они оставались скрытыми, пока не был удален слой гипса. Эти отпечатки стали физическим доказательством тесного контакта во время захоронения и выделялись, поскольку такие следы редко сохранялись в римских захоронениях.

Отпечатки были расположены вдоль внутренних краев гроба, что объясняло, почему они оставались скрытыми Фото: University of York

Отпечатки также могут помочь установить, кто осуществлял последние приготовления. Кэрролл объяснила, что команда надеется проверить, сохранилось ли ДНК на гипсе. Тестирование в Институте Фрэнсиса Крика может выявить пол человека, который работал со смесью, хотя вероятность успеха остается низкой.

Однако любой результат может углубить понимание отношений между живыми и мертвыми в римской Британии, показав, как личное участие формировало эти похоронные традиции.

