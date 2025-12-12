Покривали померлих гіпсом: археологи виявили докази існування незвичайної практики у римській Британії (фото)

Близько 1800 років тому в римській Британії люди, які готували тіла до поховання, використовували м'яку гіпсоподібну суміш для покриття померлих, і цей матеріал зберіг чіткі відбитки пальців. Ці сліди дали рідкісну можливість побачити, як громади в цьому регіоні ставилися до своїх померлих у пізні століття римського панування.

Команда дослідників з Йоркського університету, яка працювала над проєктом "Бачити померлих", дослідила цей незвичайний метод на основі знахідок у Йоркширі. Їхнє дослідження зосередилося на використанні рідкого гіпсу, який клали всередину кам'яних і свинцевих трун, пише Live Science.

Хоча гіпс став поширеним будівельним матеріалом у римському світі, його використання в похованнях залишалося незвичайним. У регіоні було відомо щонайменше 45 таких випадків, але один саркофаг, знайдений у 1870-х роках, виявив щось несподіване: сліди руки, яка вручну розмазала матеріал. Як розповіла археологиня Морін Керролл "коли ми підняли кришку і почали чистити та сканувати в 3D, ми виявили відбиток руки з пальцями і були вражені".

Один саркофаг, знайдений у 1870-х роках, виявив сліди руки, яка вручну розмазала матеріал Фото: University of York

Гіпс, мінерал на основі кальцію, після нагрівання і змішування з водою перетворювався на густу рідину. Ця речовина тверділа навколо тіла, утворюючи оболонку, схожу на відомі зліпки в Помпеях. До недавнього часу дослідники вважали, що суміш виливали в надзвичайно гарячому стані. Однак відбитки пальців показали, що її, мабуть, наносили у вигляді м'якої пасти, притискаючи та розгладжуючи по всьому тілу.

Відбитки були розташовані вздовж внутрішніх країв труни, що пояснювало, чому вони залишалися прихованими, доки не було видалено шар гіпсу. Ці відбитки стали фізичним доказом тісного контакту під час поховання і виділялися, оскільки такі сліди рідко зберігалися в римських похованнях.

Відбитки були розташовані вздовж внутрішніх країв труни, що пояснювало, чому вони залишалися прихованими Фото: University of York

Відбитки також можуть допомогти встановити, хто здійснював останні приготування. Керролл пояснила, що команда сподівається перевірити, чи збереглося ДНК на гіпсі. Тестування в Інституті Френсіса Кріка може виявити стать людини, яка працювала з сумішшю, хоча ймовірність успіху залишається низькою.

Проте будь-який результат може поглибити розуміння відносин між живими та мертвими в римській Британії, показавши, як особиста участь формувала ці похоронні традиції.

